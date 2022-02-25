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Barcelona está interessado na contratação de zagueiro do Napoli

Kalidou Koulibaly está nos planos da equipe blaugrana para a próxima temporada, segundo imprensa catalã. Defensor tem contrato com clube italiano até 2023...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 14:14
O Barcelona está interessado na contratação do zagueiro Koulibaly, do Napoli, segundo a "Catalunya Ràdio". O defensor senegalês tem contrato com o clube italiano até 2023, mas o valor de mercado do atleta está avaliado em 45 milhões de euros (R$ 260 milhões).O jogador é tido como um dos defensores prediletos na lista de Xavi Hernández, técnico da equipe blaugrana. Por outro lado, o clube não planeja contar com Umtiti para o próximo ano, enquanto Lenglet e Mingueza estão com seus futuros indefinidos.
> Veja a tabela da La Liga
Além disso, Piqué não consegue ter o mesmo rendimento de outros tempos por conta dos 35 anos. Com isso, o Barça vê uma ótima oportunidade em reforçar o setor por um preço razoável, uma vez que Koulibaly estará próximo do fim do seu vínculo.
Em junho, o Napoli irá perder o atacante Lorenzo Insigne, que assinou um pré-contrato com o Atlanta United sem que a equipe italiana recebesse nenhum dinheiro. Caso não consiga renovar o contrato de Koulibaly, a venda é uma opção para não deixá-lo sair de graça em 2023.
Crédito: KoulibalyestánosplanosdoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:Divulgação/Napoli/Siteoficial

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