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futebol

Barcelona está interessado em lateral do Chelsea

Marcos Alonso está na mira do clube catalão para a próxima temporada...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 08:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 08:48
O Barcelona está interessado na contratação do lateral-esquerdo Marcos Alonso, do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube catalão já iniciou os contatos para explorar as intenções do jogador, dos Blues e o preço que deve pagar.O espanhol, que tem contrato com a equipe da Premier League até 2023, possui muito respeito pelo Chelsea, mas tem como prioridade retornar ao seu país na próxima janela de transferências. Embora esteja jogando com Thomas Tuchel, o ala deve perder espaço com o retorno de Ben Chilwell de lesão.
> Veja a tabela da Premier League
Embora o nome de Marcos Alonso seja um forte candidato para brigar por posição com Jordi Alba na próxima temporada, o clube catalão também trabalha com outros dois ou três atletas para a posição. No entanto, essas opções ainda não são conhecidas.
Até o momento, o Barcelona possui um acordo com o zagueiro Christensen, do Chelsea, e buscou a chegada de Azpiliecueta, que renovou seu vínculo com os Blues até 2023. Por outro lado, a equipe de Thomas Tuchel também perdeu Rudiger para o Real Madrid e sofre com diversas saídas.
Crédito: MarcosAlonsoestánamiradoBarcelona(Foto:AFP

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