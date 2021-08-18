Barcelona-EQU x Fluminense: onde assistir, prováveis times e desfalques

Nesta quinta-feira, o Fluminense encara o Barcelona de Guayaquil (EQU), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Após o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Tricolor precisa vencer ou empatar por três gols ou mais para garantir a vaga nas semifinais. Um novo 2 a 2 leva aos pênaltis. Invicto como visitante, mas com desfalques importantes, o time busca quebrar o tabu de nunca ter vencido no Equador na história da competição.O Flu não poderá contar com peças importantes no elenco. Gabriel Teixeira lesionou a coxa recentemente, assim como Caio Paulista. No caso do ponta direita, havia a expectativa de que o jogador se recuperasse a tempo, o que não ocorreu. Apesar dos desfalques, o retorno de Bobadilla após se recuperar da Covid-19 é um reforço para o setor ofensivo. Lucca volta após cumprir suspensão no Brasileiro. Para conquistar a classificação, o Flu enfrenta o Barcelona de Fabián Bustos, invicto em casa na Libertadores. Além disso, o elenco vem confiante após deixar virar o jogo na ida e fechar o placar com empate. Na única partida disputada desde a ida, a equipe poupou jogadores e acabou derrotada no campeonato local. Os Canários terão que lidar com um obstáculo: a suspensão de Martínez, expulso na partida de ida e peça importante no meio-campo.