Barcelona-EQU x Fluminense: onde assistir, prováveis times e desfalques

Nesta quinta-feira, o Fluminense encara o Barcelona de Guayaquil (EQU), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Após o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Tricolor precisa vencer ou empatar por três gols ou mais para garantir a vaga nas semifinais. Um novo 2 a 2 leva aos pênaltis. Invicto como visitante, mas com desfalques importantes, o time busca quebrar o tabu de nunca ter vencido no Equador na história da competição.O Flu não poderá contar com peças importantes no elenco. Gabriel Teixeira lesionou a coxa recentemente, assim como Caio Paulista. No caso do ponta direita, havia a expectativa de que o jogador se recuperasse a tempo, o que não ocorreu. Apesar dos desfalques, o retorno de Bobadilla após se recuperar da Covid-19 é um reforço para o setor ofensivo. Lucca volta após cumprir suspensão no Brasileiro. Para conquistar a classificação, o Flu enfrenta o Barcelona de Fabián Bustos, invicto em casa na Libertadores. Além disso, o elenco vem confiante após deixar virar o jogo na ida e fechar o placar com empate. Na única partida disputada desde a ida, a equipe poupou jogadores e acabou derrotada no campeonato local. Os Canários terão que lidar com um obstáculo: a suspensão de Martínez, expulso na partida de ida e peça importante no meio-campo.
Veja todos os confrontos da LibertadoresFICHA TÉCNICABARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU x FLUMINENSE
Data/Hora: 19/08/2021, às 21h30 Local: Estádio Monumental de Barcelona, Guayaquil (EQU)Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Carlos Barreiro e Pablo Llarena (URU)Árbitro de vídeo: Víctor Carrillo (PER)Onde assistir: Conmebol TV, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!BARCELONA DE GUAYAQUIL (Técnico: Fabián Bustos)Javier Burrai, Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros e Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Adonis Preciado, Damián Díaz e Jonathan Perlaza; Gonzalo Mastriani.
Desfalques: NinguémPendurados: PiñataresSuspensos: Martínez
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Cazares (Nene); Luiz Henrique, Fred e Kayky (André).
Desfalques: Caio Paulista (lesão na coxa), Gabriel Teixeira (lesão na coxa), Nonato (não pode ser inscrito) e Hudson (lesão ligamentar)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém