Barcelona-EQU recusa propostas do Santos por Martínez e Castillo

O presidente do Barcelona de Guayaquil confirmou que o Santos realizou ofertas por dois de seus atletas: o atacante Emmanuel Martínez, de 27 anos e o lateral Byron Castillo. Elas, no momento, foram recusadas. O foco do time equatoriano é manter os atletas até o final da temporada."Houve propostas do Santos do Brasil para Byron Castillo e Emmanuel Martínez, que não atenderam às nossas expectativas, em ambos os casos não houve acordo econômico. Decidimos priorizar os objetivos desportivos, nenhum jogador deixará o plantel até ao final da primeira fase do Campeonato", disse Beto Alfaro Moreno, presidente do clube.O DIÁRIO DO PEIXE apurou que Martínez vê com bons olhos uma transferência para equipe da Vila Belmiro. Além de um mercado forte, trabalhar com Bustos, que esteve até pouco tempo no time equatoriano, é levado em consideração para o ponta esquerda.