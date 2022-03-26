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futebol

Barcelona-EQU recusa propostas do Santos por Martínez e Castillo

Dupla foi indicada pelo técnico Fábian Bustos, que trabalhou com eles no time equatoriano e queria contar com as peças para o restante da temporada santista...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 17:10
O presidente do Barcelona de Guayaquil confirmou que o Santos realizou ofertas por dois de seus atletas: o atacante Emmanuel Martínez, de 27 anos e o lateral Byron Castillo. Elas, no momento, foram recusadas. O foco do time equatoriano é manter os atletas até o final da temporada."Houve propostas do Santos do Brasil para Byron Castillo e Emmanuel Martínez, que não atenderam às nossas expectativas, em ambos os casos não houve acordo econômico. Decidimos priorizar os objetivos desportivos, nenhum jogador deixará o plantel até ao final da primeira fase do Campeonato", disse Beto Alfaro Moreno, presidente do clube.O DIÁRIO DO PEIXE apurou que Martínez vê com bons olhos uma transferência para equipe da Vila Belmiro. Além de um mercado forte, trabalhar com Bustos, que esteve até pouco tempo no time equatoriano, é levado em consideração para o ponta esquerda.
Sabendo disso, o time de Guayaquil não pretende facilitar as negociações. A oferta do Peixe de US$ 1.250.000 (R$ 5,0 mi) por 50% dos direitos econômicos, foi considerada baixa. Uma nova investida deve ser feita nos próximos dias. Ele é uma das prioridades do técnico Bustos.
Em relação ao lateral equatoriano, de 23 anos, a negociação não é considerada fácil desde o início, mas o Peixe tenta um acordo com o Barcelona-EQU. A chegada do jogador é um pedido do técnico Fabián Bustos. O jogador é constantemente convocado para seleção e deve disputar a Copa do Mundo neste ano.
Crédito: BustosindicoureforçosdoBarcelona,mastimedoEquadornegouprimeiraoferta(IvanStorti/SantosFC

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