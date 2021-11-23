Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Barcelona empata sem gols com o Benfica pela Champions e deixa decisão para a última rodada
Barcelona empata sem gols com o Benfica pela Champions e deixa decisão para a última rodada

Com tropeço em casa, time catalão precisará vencer o Bayern de Munique na Alemanha para não depender do resultado do time português, que enfrenta o Dínamo em Lisboa...
LanceNet

23 nov 2021 às 18:51

O Barcelona perdeu a chance de garantir a sua classificação antecipada para o mata-mata da Champions League ao empatar sem gols com o Benfica nesta terça-feira. Com o resultado, a decisão da segunda equipe do Grupo E a se classificar para o mata-mata fica para a última rodada.Veja a tabela da Champions League
GOL ANULADOO Benfica conseguiu fazer uma boa primeira etapa, criando boas chances de ataque contra o Barcelona. Em cobrança de escanteio, a bola foi rebatida até chegar aos pés de Otamendi, que marcou um golaço. O bandeirinha, porém, anulou o gol, justificando que a bola saiu na hora da cobrança do canto.
EQUILÍBRIOAssustado com a possibilidade de sofrer um gol do Benfica, o time do Barcelona optou por ir ao ataque e pressionar a equipe portuguesa. No primeiro tempo, o jogo mostrou-se bastante equilibrado entre os dois lados, mantendo o empate.
PRESSÃOA segunda etapa foi quase que 100% dominada pelo Barcelona, com a equipe blaugrana criando muitas chances de perigo, mas parando em muitas ocasiões no goleiro Odysseas Vlachodimos, do Benfica, que executou grandes defesas no jogo.
EMOÇÃO NO FIMAos 37 minutos, Ronald Araújo marcou o que seria o gol da vitória do Barça, mas o lance foi anulado pelo jogador estar impedido. O Benfica, nos acréscimos, teve a chance de fazer o gol com Seferovic mas, cara a cara com ter Stegen, o atacante perdeu.
GRUPOCom o empate em 0 a 0, a situação do Barcelona é muito complicada. Na sexta e última rodada da Champions League, os catalães enfrentam o Bayern de Munique na Alemanha, enquanto o Benfica enfrenta o Dynamo de Kiev em Portugal.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta o Villarreal às 17h (de Brasília) de sábado. O Benfica, por sua vez, atua contra o Belenenses às 17:30h (de Brasília) deste sábado.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados