Barcelona empata sem gols com o Benfica pela Champions e deixa decisão para a última rodada

O Barcelona perdeu a chance de garantir a sua classificação antecipada para o mata-mata da Champions League ao empatar sem gols com o Benfica nesta terça-feira. Com o resultado, a decisão da segunda equipe do Grupo E a se classificar para o mata-mata fica para a última rodada.Veja a tabela da Champions League
GOL ANULADOO Benfica conseguiu fazer uma boa primeira etapa, criando boas chances de ataque contra o Barcelona. Em cobrança de escanteio, a bola foi rebatida até chegar aos pés de Otamendi, que marcou um golaço. O bandeirinha, porém, anulou o gol, justificando que a bola saiu na hora da cobrança do canto.
EQUILÍBRIOAssustado com a possibilidade de sofrer um gol do Benfica, o time do Barcelona optou por ir ao ataque e pressionar a equipe portuguesa. No primeiro tempo, o jogo mostrou-se bastante equilibrado entre os dois lados, mantendo o empate.
PRESSÃOA segunda etapa foi quase que 100% dominada pelo Barcelona, com a equipe blaugrana criando muitas chances de perigo, mas parando em muitas ocasiões no goleiro Odysseas Vlachodimos, do Benfica, que executou grandes defesas no jogo.
EMOÇÃO NO FIMAos 37 minutos, Ronald Araújo marcou o que seria o gol da vitória do Barça, mas o lance foi anulado pelo jogador estar impedido. O Benfica, nos acréscimos, teve a chance de fazer o gol com Seferovic mas, cara a cara com ter Stegen, o atacante perdeu.
GRUPOCom o empate em 0 a 0, a situação do Barcelona é muito complicada. Na sexta e última rodada da Champions League, os catalães enfrentam o Bayern de Munique na Alemanha, enquanto o Benfica enfrenta o Dynamo de Kiev em Portugal.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta o Villarreal às 17h (de Brasília) de sábado. O Benfica, por sua vez, atua contra o Belenenses às 17:30h (de Brasília) deste sábado.