  • Barcelona empata no último lance e se salva de derrota no clássico contra o Espanyol em La Liga
futebol

Barcelona empata no último lance e se salva de derrota no clássico contra o Espanyol em La Liga

No dérbi da Catalunha, Luuk De Jong empatou nos acréscimos, após Barça estar perdendo de virada fora de casa...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 19:33

LanceNet

O clássico catalão foi quente e terminou empatado em 2 a 2. Após sofrer virada no segundo tempo, o Barcelona empatou o jogo no finalzinho e se livrou de uma derrota no duelo contra o rival Espanyol. O Barça segue em quarto lugar no Espanhol com 39 pontos. O Espanyol está em décimo terceiro.O time blaugrana começou agindo logo cedo, aos dois minutos do primeiro tempo, o Barça abriu o placar com Pedri, após cruzamento de Alba. Mesmo com menos posse de bola, o Espanyol criou várias chances e aos 40 minutos encontrou um empate com um belo chute de fora da área com Darder.No segundo tempo, o Barcelona teve a chance voltar a ficar em vantagem no placar, quando Gavi marcou com 11 minutos. Contudo, o lance foi anulado. Poucos minutos depois, Raul de Tomás recebeu cruzamento e bateu bonito no canto esquerdo, sem chances para Ter Stegen e colocou o Espanyol virou o jogo. Nos minutos finais de jogo, logo após uma confusão que rendeu uma expulsão para cada lago (Piqué pelo Barcelona, e Nico Melamed pelo Espanyol). E aos 52 minutos, no último lance da partida, Adama Traoré cruzou e Luuk De Jong subiu mais alto que todo mundo para testar para fundo do gol, salvando o Barcelona de uma derrota fora de casa.
O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Napoli pela Liga Europa. Já o Espanyol recebe o Sevilla no próximo domingo por La Liga.
Crédito: DeJongsalvouoBarçanoclássico(Foto:PAUBARRENA/AFP

