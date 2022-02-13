Barcelona empata no último lance e se salva de derrota no clássico contra o Espanyol em La Liga

O clássico catalão foi quente e terminou empatado em 2 a 2. Após sofrer virada no segundo tempo, o Barcelona empatou o jogo no finalzinho e se livrou de uma derrota no duelo contra o rival Espanyol. O Barça segue em quarto lugar no Espanhol com 39 pontos. O Espanyol está em décimo terceiro.O time blaugrana começou agindo logo cedo, aos dois minutos do primeiro tempo, o Barça abriu o placar com Pedri, após cruzamento de Alba. Mesmo com menos posse de bola, o Espanyol criou várias chances e aos 40 minutos encontrou um empate com um belo chute de fora da área com Darder.No segundo tempo, o Barcelona teve a chance voltar a ficar em vantagem no placar, quando Gavi marcou com 11 minutos. Contudo, o lance foi anulado. Poucos minutos depois, Raul de Tomás recebeu cruzamento e bateu bonito no canto esquerdo, sem chances para Ter Stegen e colocou o Espanyol virou o jogo. Nos minutos finais de jogo, logo após uma confusão que rendeu uma expulsão para cada lago (Piqué pelo Barcelona, e Nico Melamed pelo Espanyol). E aos 52 minutos, no último lance da partida, Adama Traoré cruzou e Luuk De Jong subiu mais alto que todo mundo para testar para fundo do gol, salvando o Barcelona de uma derrota fora de casa.
O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Napoli pela Liga Europa. Já o Espanyol recebe o Sevilla no próximo domingo por La Liga.