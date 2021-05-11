Barcelona empata com o Levante e desperdiça chance de dormir na liderança do Espanhol

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O Barcelona desperdiçou nova chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, o time catalão visitou o Levante e as equipes empataram em 3 a 3. Messi, Pedri e Dembélé marcaram para os blaugranas, mas Melero, Morales e León fizeram para os valencianos.

+ Veja a tabela da La LigaGOL DO E.T.Aos 25 minutos, Jordi Alba foi na linha de fundo e cruzou para o meio da área. O lateral Miramón tentou cortar, mas mandou no pé de Messi, que bateu de primeira e marcou. Foi o 29º gol do camisa 10 do artilheiro do Campeonato Espanhol na competição.

BOA JOGADAAos 33 minutos, Messi puxou contra-ataque pelo meio e achou belo passe para Dembélé na linha de fundo. O camisa 11 francês tocou para dentro da área e o meio-campista Pedri apareceu sozinho para tocar para o fundo do gol vazio e ampliar a vantagem catalã.

EMPATE RELÂMPAGOO segundo tempo tinha tudo para ser tranquilo para o Barcelona, mas o Levante voltou com postura agressiva e chegou ao empate rapidamente. Aos 11, Miramón cruzou da direita e Melero diminuiu de cabeça. Três minutos depois, Messi errou passe na defesa, Morales tabelou com Roger Martí e bateu bonito sem dar chances para Ter Stegen.

NA FRENTE DE NOVOAposta de Ronald Koeman para jogar na ala-direita, o atacante Dembélé, que ja tinha dado assistência para o gol de Pedri, apareceu para fazer o terceiro gol do Barcelona. Aos 18 do segundo tempo, Messi achou passe para Griezmann no meio, mas o camisa 7 foi desarmado. A bola, porém, sobrou para Dembélé, que ajeitou e bateu forte para colocar o time blaugrana na frente mais uma vez.

NOVO EMPATENos minutos finais, quando a vitória do Barcelona parecia certa, o Levante foi guerreiro mais uma vez e chegou a mais um empate com Sergio León. Toño recebeu lançamento na esquerda, chamou Dest para dançar e cruzou na medida para o camisa 7 desviar e decretar o empate.

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SITUAÇÃOCom a vitória, o Barcelona chegou aos 78 pontos e assumiu provisoriamente a primeira colocação do Campeonato Espanhol. O time de Ronald Koeman agora seca o Atlético de Madrid, que entra em campo nesta quarta, e depois o Real Madrid, que joga na quinta.