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Barcelona empata com o Galatasaray de Domènec na Europa League e decisão fica para o jogo da volta

Time de Xavi Hernández pressiona, mas não consegue furar a retranca do ex-treinador do Flamengo. Torrent teve passagem como auxiliar do Barcelona na época de Guardiola...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 18:53

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:53

Tudo igual na Catalunha. Nesta quinta-feira, o Barcelona recebeu o Galatasaray pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League, e as equipes empataram em 0 a 0, no Camp Nou. Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em Istambul, para decidir quem avança às quartas de final.
PRIMEIRO TEMPO MORNOJogando em casa, o Barcelona tentou controlar as ações no primeiro tempo, teve mais posse de bola, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Iñaki Peña, que pertence ao time catalão, mas está emprestado ao Galatasaray. Ao todo, foram quatro finalizações blaugranas contra apenas duas do adversário.
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ATAQUE CONTRA DEFESAO segundo tempo seguiu o ritmo dos 45 minutos iniciais, com mais volume de jogo do Barcelona. Os catalães alugaram o campo de defesa do Galatasaray, rondaram a grande área, mas novamente não conseguiram balançar as redes no Camp Nou.
GRANDE CHANCEAos 30 minutos da etapa final, o Barcelona teve a grande chance do jogo. Adama Traoré fez bela jogada pela direita, cruzou para o meio e Aubameyang tentou de bicicleta. O gabonês pegou mal, a bola sobrou para Frenkie de Jong, mas o holandês mandou na trave mesmo estando dentro da pequena área.
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SEQUÊNCIA​Barcelona e Galatasaray voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira para decidir quem avança às quartas de final da Europa League. O jogo acontece no Nef Stadium, em Istambul, casa do time turco. A bola rola às 14h45 (de Brasília). Vale lembrar que o torneio não conta mais com o critério do gol fora de casa.
Crédito: BarcelonapressionouoGalatasaraydesdeoinício,masequipesficaramnoempatesemgols(Foto:LLUISGENE/AFP

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