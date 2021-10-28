Barcelona e Xavi se aproximam de acordo, e ex-jogador deverá ser o novo técnico do clube catalão

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

Após a demissão do técnico Ronald Koeman na última quarta-feira, na sequência da derrota para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona já está perto de anunciar seu novo treinador. Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador Xavi Hernández aceitou a proposta do clube catalão.Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, entre clube e treinador está tudo fechado. Faltam apenas detalhes da rescisão do comandante de 41 anos com o Al-Sadd, do Qatar, seu atual time, para que o anúncio seja feito. Xavi deverá chegar ao Camp Nou com dois assistentes técnicos e um preparador físico.

Xavi tem uma multa rescisória de apenas 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões na cotação atual) com a equipe do Oriente Médio.

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O jornal catalão "Mundo Deportivo" também assegura que o acerto é iminente e diz que a ideia do Barcelona é que Xavi estreie como treinador blaugrana na próxima terça-feira, quando a equipe encara o Dínamo de Kiev, pela Champions League. O jogo é válido pela quarta rodada do torneio. Veja a tabela aqui.

Enquanto Xavi não é anunciado, o Barcelona será comandado interinamente por Sergi Barjuan, do Barcelona B. Nesta quinta-feira, o clube confirmou a decisão. No sábado, a equipe encara o Alavés, na La Liga.

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Barcelona e Xavi Hernández já mantêm contatos há cerca de um mês, desde que Ronald Koeman estava pressionado no cargo. O clube catalão decidiu manter o holandês, mas, segundo a imprensa internacional, a decisão foi apenas para "ganhar tempo".

Ídolo do Barcelona como jogador, Xavi chegou ao clube com 11 anos de idade e estreou em 1998. Permaneceu até 2015, quando se transferiu para o Al-Sadd. Ao todo, foram 767 partidas oficiais disputadas na equipe catalã, com 85 gols marcados, 185 assistências distribuídas e 27 títulos conquistados.