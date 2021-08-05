Barcelona e Messi se distanciam de renovação contratual, dizem jornais

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Após ficarem perto de um acordo pela renovação contratual, Barcelona e Lionel Messi parecem não falar mais a mesma língua, segundo a imprensa espanhola. O anúncio da prolongação do vínculo do argentino, que estava previsto para esta quinta-feira, pode não ocorrer mais.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22De acordo com informações do jornal "Marca", dirigentes do Barcelona se reuniram com representantes de Messi nesta quinta, incluindo o pai do atleta, Jorge Messi. O jogador, segundo o jornal, nunca esteve tão longe de renovar com o Barça.

O Barcelona não quer fazer parte do acordo de La Liga com o fundo de investimentos, o que acabaria com o seu sonho da Superliga Europeia e deixaria o clube "preso" por 40 anos em troca de 270 milhões de euros recebidos.

Sem fechar o acordo com La Liga, o Barcelona encontra-se em uma situação em que não pode fechar as suas contas no Fair Play Financeiro para renovar o contrato de Messi. Por fim, o clube precisa escolher entre o camisa 10 e a Superliga Europeia.

O "Marca" também adiciona que um dos fatores que podem tirar Messi do Barcelona foi a não contratação do argentino Cristian Romero. Para Lionel, ter o zagueiro no Barça seria fundamental para manter o time competitivo na temporada, mas o Tottenham levou a melhor e assinou com o jogador.