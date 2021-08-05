Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona e Messi se distanciam de renovação contratual, dizem jornais

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, Lionel Messi e Barcelona nunca estiveram tão longe de acertar a renovação de contrato do argentino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 14:22

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:22

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Após ficarem perto de um acordo pela renovação contratual, Barcelona e Lionel Messi parecem não falar mais a mesma língua, segundo a imprensa espanhola. O anúncio da prolongação do vínculo do argentino, que estava previsto para esta quinta-feira, pode não ocorrer mais.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22De acordo com informações do jornal "Marca", dirigentes do Barcelona se reuniram com representantes de Messi nesta quinta, incluindo o pai do atleta, Jorge Messi. O jogador, segundo o jornal, nunca esteve tão longe de renovar com o Barça.
O Barcelona não quer fazer parte do acordo de La Liga com o fundo de investimentos, o que acabaria com o seu sonho da Superliga Europeia e deixaria o clube "preso" por 40 anos em troca de 270 milhões de euros recebidos.
Sem fechar o acordo com La Liga, o Barcelona encontra-se em uma situação em que não pode fechar as suas contas no Fair Play Financeiro para renovar o contrato de Messi. Por fim, o clube precisa escolher entre o camisa 10 e a Superliga Europeia.
O "Marca" também adiciona que um dos fatores que podem tirar Messi do Barcelona foi a não contratação do argentino Cristian Romero. Para Lionel, ter o zagueiro no Barça seria fundamental para manter o time competitivo na temporada, mas o Tottenham levou a melhor e assinou com o jogador.
O staff do jogador e o Barcelona ainda não se pronunciaram sobre o atual estágio das negociações de renovação de contrato de Lionel Messi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados