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Barcelona e Messi entram em acordo por contrato de cinco anos, segundo imprensa da Catalunha

Argentino aceitou uma redução de 50% do seu salário e a expectativa é de que o anúncio oficial seja realizado até o fim desta semana...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 09:45

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 09:45
Crédito: German Parga / Barcelona
Barcelona e Lionel Messi entraram em acordo por um contrato válidos pelas próximas cinco temporadas, segundo diversos meios da imprensa catalã. O argentino aceitou reduzir 50% do seu salário anterior para se enquadrar no teto do clube nesta temporada.Há a expectativa de que a La Liga, responsável pela imposição do teto salarial as equipes, dê sinal verde na noite desta quarta-feira para que a negociação avance ainda mais, No entanto, ainda não há data certa para o anúncio da renovação, que pode ser nesta semana ou apenas no final do mês de julho.
> Veja a tabela da La Liga
Neste momento, os advogados tanto do Barcelona quanto de Messi estão tratando de fechar os últimos detalhes do acordo. A complexidade na hora de redigir o novo vínculo é o que pode postergar o anúncio. Além disso, o atleta, que está de férias, também precisa revisar o texto.
De acordo com o "Sport", o argentino terá uma multa rescisória de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), mas o "L'Esportiu" afirma que este valor será na casa dos 600 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões).

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