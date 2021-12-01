Barcelona e Manchester City se aproximam de desfecho por transferência de atacante

Barcelona e Manchester City se aproximam de um desfecho pela negociação de Ferran Torres. Segundo o "Mundo Deportivo", há pouca diferença entre o valor cobrado pelo clube inglês para liberar o atacante e o que foi proposto pela equipe culé.Na Catalunha, o clima é de otimismo pela chegada do espanhol na janela de transferências de janeiro. Pep Guardiola, comandante do Manchester City, já aprovou a operação desde que todas as partes saiam satisfeitas com o acordo pelo atleta que se recupera de uma fratura no pé direito.
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Além das negociações avançadas entre os clubes, Ferran Torres e Barcelona já possuem um acordo. No entanto, o clube catalão deverá pagar pela transferência em janeiro e a opção do empréstimo até o fim da temporada com a cláusula de compra obrigatória no verão europeu está praticamente descartada.
O atacante deve ser peça chave no esquema de Xavi, principalmente por conta das lesões no elenco blaugrana. Atualmente, os culés contam com Ansu Fati, Dembélé, Memphis Depay e Luuk de Jong disponíveis, enquanto Aguero e Braithwaite estão fora de combate.