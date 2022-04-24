Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona é derrotado pelo Rayo Vallecano na La Liga e perde a terceira seguida no Camp Nou
Barça levou o gol no início, correu atrás do empate, mas não conseguiu furar a defesa adversária em casa...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 18:13

LanceNet

O Barcelona perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0 no Camp Nou pela 33ª rodada da La Liga. O Rayo abriu o placar cedo, a equipe blaugrana se mandou ao ataque, mas foi parada pela grande atuação da defesa do time visitante. É a terceira derrota seguida em casa, antes foi para o Frankfurt e depois para o Cádiz.> Veja a tabela da La Liga
RAYO NA FRENTE!O Rayo Vallecano entrou ligado e marcou logo no início do jogo. Aos sete minutos, Isi Palazón acertou um lindo lançamento para Álvaro, que dominou e bateu forte no canto do gol para abrir o placar.
BARÇA VAI AO ATAQUEAtrás do placar, o Barcelona se mandou ao ataque para buscar o gol de empate. A equipe encontrou dificuldades com a forte marcação do Rayo Vallecano e chegou a criar uma chance clara somente ao fim da primeira etapa.
A BOLA NÃO ENTRA!O Barcelona pressionou bastante o Rayo Vallecano e imprimiu um grande volume de jogo. A equipe blaugrana ficou muito próxima de empatar, mas o adversário resistiu o tempo todo, com destaque para a ótima atuação do goleiro Dimitrievski.
TABELACom a derrota, o Barcelona segue na vice-liderança, mas fica com os mesmos 63 pontos do Sevilla e dois à frente do Atlético de Madrid. O Real Betis está com 57 pontos, também na briga por uma vaga na Champions League.
Crédito: Barcelona perde para Rayo Vallecano no Camp Nou (Foto: LLUISGENE/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados