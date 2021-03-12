Barcelona deve manter Koeman como treinador no próximo ano

Joan Laporta, presidente do Barcelona, tem a intenção de seguir contando com o técnico Ronald Koeman para a próxima temporada, segundo o “Mundo Deportivo”. Apesar do nome de Julian Nagelsmann ter sido ventilado, o treinador do RB Leipzig não parece ser uma prioridade neste momento.Nos bastidores, os dirigentes estão satisfeitos com a maneira como o holandês tem liderado a equipe em um período de reconstrução do plantel, apostando nos jovens e tentando tirar o máximo de Messi. Além disso, durante a campanha eleitoral, o mandatário sempre elogiou o comandante e está satisfeito com o espírito no vestiário.