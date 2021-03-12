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futebol

Barcelona deve manter Koeman como treinador no próximo ano

Joan Laporta, presidente blaugrana, está satisfeito com o espírito do vestiário e entende que o clube passa por um momento de reconstrução do plantel...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:37

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 10:37
Crédito: Ronald Koeman tem a confiança de Joan Laporta para seguir no cargo do Barcelona (Josep LAGO / AFP
Joan Laporta, presidente do Barcelona, tem a intenção de seguir contando com o técnico Ronald Koeman para a próxima temporada, segundo o “Mundo Deportivo”. Apesar do nome de Julian Nagelsmann ter sido ventilado, o treinador do RB Leipzig não parece ser uma prioridade neste momento.Nos bastidores, os dirigentes estão satisfeitos com a maneira como o holandês tem liderado a equipe em um período de reconstrução do plantel, apostando nos jovens e tentando tirar o máximo de Messi. Além disso, durante a campanha eleitoral, o mandatário sempre elogiou o comandante e está satisfeito com o espírito no vestiário.
> Veja a tabela da La Liga
A situação ainda pode mudar caso os resultados do Barcelona no final de temporada piorem, mas o clube está na final da Copa do Rei e na vice-liderança do Campeonato Espanhol. Apesar da eliminação na Champions League, a equipe fez uma segunda partida contra o Paris Saint-Germain que agradou diversos torcedores.

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