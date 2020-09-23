Barcelona descarta rumores de contratação de Rudiger, diz jornal

A revista alemã 'Kicker' afirmou nesta quarta-feira (23) que o Barcelona está atrás da contratação de Rudiger, que atualmente está no Chelsea, da Inglaterra. De acordo com a publicação, o clube espanhol estaria disposto em ter o zagueiro por empréstimo.Porém, de acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o Barcelona fez questão de desmentir as especulações pelo jogador de 27 anos, que ainda tem contrato com o Chelsea até 2022.
Fato é que o Barça busca a contratação de um zagueiro, mas as negociações com Eric Garcia, jovem do Manchester City, estão emperradas.
Rudiger seria uma opção por causa da falta de minutos que vem tendo em Stamford Bridge. O alemão, que é companheiro de Ter Stegen na seleção de seu país, não entrou em campo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês.