Barcelona descarta rumores de contratação de Rudiger, diz jornal

A revista alemã 'Kicker' afirmou nesta quarta-feira (23) que o Barcelona está atrás da contratação de Rudiger, que atualmente está no Chelsea, da Inglaterra. De acordo com a publicação, o clube espanhol estaria disposto em ter o zagueiro por empréstimo.Porém, de acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o Barcelona fez questão de desmentir as especulações pelo jogador de 27 anos, que ainda tem contrato com o Chelsea até 2022.