Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista

Com a chegada de quatro reforços para o restante da temporada, o Barcelona enviou para a Uefa a lista de inscritos para a Europa League nesta quarta-feira. A grande surpresa foi a ausência de Daniel Alves, que ficou de fora para que os outros contratados pudessem ser adicionados.O regulamento da Uefa diz que um clube só pode inscrever três novos nomes em relação à lista anterior. Apesar de não ter jogado a fase de grupos da Europa League, a relação da Champions League vale para o time catalão, que ficou em terceiro na sua chave.

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Além de Daniel Alves, o Barcelona confirmou as contratações dos atacantes Ferrán Torres (ex-Manchester City), Adama Traoré (ex-Wolverhampton) e Pierre-Emerick Aubameyang (ex-Arsenal). Os três entraram na relação. A informação foi trazida inicialmente por jornais espanhóis.

Xavi optou por dar prioridade ao sistema ofensivo, uma vez que entende que a equipe precisa de jogadores que possam desequilibrar e que façam gols. De acordo com a imprensa local, o treinador blaugrana falou diretamente com Daniel Alves, que compreendeu a decisão.

O Barcelona estreia na Europa League no dia 17 de fevereiro, contra o Napoli, no Camp Nou. O jogo de volta será no dia 24, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

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VEJA OS INSCRITOS PELO BARCELONA NA EUROPA LEAGUEGoleiros: ​Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas e Astralaga;

Defensores: Dest, Piqué, Ronald Araújo, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza, Umtiti, Eric García, Balde e Comas;

Meio-campistas: Sergio Busquets, Riqui Puig, Pedri, Nico, Gavi, Álvaro Sanz, Sergi Roberto, Frenkie de Jong e Jandro;

Atacantes: Dembélé, Memphis Depay, Ansu Fati, Adama Traoré, Braithwaite, Aubameyang, Luuk de Jong, Ferrán Torres e Akhomach.