Barcelona conta com apoio de fundos de investimentos para buscar contratação Haaland em 2022

O Barcelona conta com o apoio de fundos de investimentos para buscar a contratação de Haaland na próxima temporada, segundo o "Sport". No entanto, a principal dificuldade da equipe culé seria encaixar o centroavante na folha salarial do clube.A partir da próxima janela de transferências, Haaland deve deixar o Borussia Dortmund por cerca de 75 milhões de euros (R$ 478 milhões). Esses fundos acreditam que a operação é viável do ponto de vista econômico e enxergam que os catalães terão benefícios imeadiatamente com a chegada do atacante.