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Barcelona conta com apoio de fundos de investimentos para buscar contratação Haaland em 2022

Atacante norueguês está disposto a deixar o Borussia Dortmund no final desta temporada e será alvo de gigantes da Europa na janela de transferências de verão...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 09:59

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 09:59

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Barcelona conta com o apoio de fundos de investimentos para buscar a contratação de Haaland na próxima temporada, segundo o "Sport". No entanto, a principal dificuldade da equipe culé seria encaixar o centroavante na folha salarial do clube.A partir da próxima janela de transferências, Haaland deve deixar o Borussia Dortmund por cerca de 75 milhões de euros (R$ 478 milhões). Esses fundos acreditam que a operação é viável do ponto de vista econômico e enxergam que os catalães terão benefícios imeadiatamente com a chegada do atacante.
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Joan Laporta, presidente do Barcelona, possui uma boa relação com Mino Raiola, empresário do jovem norueguês, mas também com Alf-Inge Haaland, pai do atleta. No entanto, os culés terão que suportar as concorrências de Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester CIty.
Além disso, na Catalunha, Haaland seria centro de um projeto esportivo que busca reultados a longo prazo. O clube conta com jovens no elenco, como Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Ansu Fati em um período que encontra dificuldades para investir com força no mercado.

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