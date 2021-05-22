Barcelona consegue vitória magra sobre o Eibar e termina La Liga na terceira colocação

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

Eibar e Barcelona se enfrentaram, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O confronto, que ocorreu no Ipurua Municipal Stadium, em Eibar, terminou com vitória do Barça por 1 a 0, com o único gol do jogo sendo marcado por Antoine Griezmann.

O título espanhol ficou com o Atlético de Madrid, que venceu o Valladolid de virada. O vice ficou com o Real Madrid, que bateu o Villarreal, também de virada.

Veja a tabela do EspanholATAQUE DO EIBARDurante a primeira etapa, os números mostraram que a equipe do Eibar esteve forte no campo de ataque, mesmo sem marcar um gol. Foram onze finalizações para o time da casa, sendo três no gol, com o goleiro brasileiro Neto, do Barça, fazendo boas defesas.

BARÇA POUCO FAZAo contrário do Eibar, o Barcelona pouco se apresentou no campo ofensivo durante a primeira etapa. Os dois impedimentos da equipe tiveram mais destaque do que a única finalização ou os 68% de posse de bola, que não refletiram em gol.

GOL DA VITÓRIANa segunda etapa, porém, a situação da partida mudou, e o Barcelona conseguiu apresentar um volume maior no ataque. O Eibar não abdicou do poderio ofensivo, mas errou na mira. Com isso, Griezmann marcou o gol da vitória do Barça aos 36 minutos.