Barcelona busca saída para Coutinho no final da temporada

O Barcelona busca uma saída para Philippe Coutinho ao final da temporada, segundo o "Mundo Deportivo". A expectativa é de que a equipe blaugrana consiga emprestar o atleta com o intuito de driblar o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 131 milhões) ao Liverpool caso complete 100 partidas pela equipe culé.A transferência do brasileiro custou 120 milhões de euros (R$ 786 milhões na cotação atual) fixos, além de 40 milhões de euros (R$ 262 milhões) em variáveis. Desse bônus, o clube catalão já arcou com 15 milhões de euros (R$ 98 milhões), sendo cinco milhões (R$ 33 milhões) após o meia completar 25 jogos com a camisa blaugrana 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) pelo Barça se classificar por dois anos na Champions League.