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futebol

Barcelona busca saída para Coutinho no final da temporada

Clube catalão não quer que brasileiro chegue a 100 partidas disputadas pela equipe com o objetivo de não pagar R$ 131 milhões ao Liverpool pela contratação feita em 2018...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 09:28
Crédito: Coutinho se lesionou nesta temporada (Pau BARRENA / AFP
O Barcelona busca uma saída para Philippe Coutinho ao final da temporada, segundo o "Mundo Deportivo". A expectativa é de que a equipe blaugrana consiga emprestar o atleta com o intuito de driblar o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 131 milhões) ao Liverpool caso complete 100 partidas pela equipe culé.A transferência do brasileiro custou 120 milhões de euros (R$ 786 milhões na cotação atual) fixos, além de 40 milhões de euros (R$ 262 milhões) em variáveis. Desse bônus, o clube catalão já arcou com 15 milhões de euros (R$ 98 milhões), sendo cinco milhões (R$ 33 milhões) após o meia completar 25 jogos com a camisa blaugrana 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) pelo Barça se classificar por dois anos na Champions League.
> Veja a tabela da La Liga
Coutinho tem contrato com o Barcelona até 2023 e já participou de 90 confrontos. O brasileiro sofre com uma lesão que o impediu de ter mais regularidade no time de Ronald Koeman. Nesta temporada, o jogador fez apenas 14 partidas.

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