Barcelona busca recuperação no Espanhol diante do Levante

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Ainda bastante irregular na temporada, o Barcelona entra em campo neste domingo, às 17h contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou. O clube catalão ocupa a nona colocação, enquanto que o adversário precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento.

Para o confronto, o Barcelona terá desfalques importantes, como Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Dembélé, todos por lesão. Em coletiva, o treinador Ronald Koeman disse que a equipe precisa ter mais concentração e ser agressiva.

- Estou falando que a concentração e ser agressivo, em um determinado momento está fazendo falta. Tomamos 11 gols, dois de pênalti, dois de escanteio, três erros. Somos a equipe que mais criou na liga e isso é graças ao sistema. Agora, sem Ansu e Dembélé, precisamos de espaço para que os jogadores sejam mais livres, como Coutinho, Pedri e Puig - disse.No lado do Levante, o treinador Paco López destacou que jogar no Camp Nou sempre dá mais motivação à equipe e que espera fazer uma grande partida.

- Ir ao Camp Nou e jogar contra o Barcelona é sempre algo precioso e que nos dá motivação. Será uma partida muito difícil, mas a nossa expectativa é fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado - afirmou.

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