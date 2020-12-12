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futebol

Barcelona busca recuperação no Espanhol diante do Levante

Nono lugar na La Liga, equipe Catalã ainda busca se encontrar na temporada. Adversário precisa muito da vitória no Camp Nou para deixar a zona do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 10:12

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 10:12

Crédito: Lance!
Ainda bastante irregular na temporada, o Barcelona entra em campo neste domingo, às 17h contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou. O clube catalão ocupa a nona colocação, enquanto que o adversário precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento.
Para o confronto, o Barcelona terá desfalques importantes, como Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Dembélé, todos por lesão. Em coletiva, o treinador Ronald Koeman disse que a equipe precisa ter mais concentração e ser agressiva.
- Estou falando que a concentração e ser agressivo, em um determinado momento está fazendo falta. Tomamos 11 gols, dois de pênalti, dois de escanteio, três erros. Somos a equipe que mais criou na liga e isso é graças ao sistema. Agora, sem Ansu e Dembélé, precisamos de espaço para que os jogadores sejam mais livres, como Coutinho, Pedri e Puig - disse.No lado do Levante, o treinador Paco López destacou que jogar no Camp Nou sempre dá mais motivação à equipe e que espera fazer uma grande partida.
- Ir ao Camp Nou e jogar contra o Barcelona é sempre algo precioso e que nos dá motivação. Será uma partida muito difícil, mas a nossa expectativa é fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado - afirmou.
Confira outros jogos do Campeonato Espanhol deste domingo:
10h - Real Sociedad x Eibar12h15 - Bétis x Villarreal14h30 - Elche x Granada17h - Barcelona x Levante

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