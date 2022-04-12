Barcelona busca contratação de zagueiro convocado por Tite

O Barcelona está interessado na contratação de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, segundo o "Sport". Com as prováveis saídas de Umtiti e Lenglet na próxima temporada, o clube deve buscar um defensor canhoto para o miolo central.No entanto, uma negociação pela chegada do brasileiro não deve ser simples. O jovem de 24 anos chegou aos Gunners em 2020 e tem contrato com a equipe de Londres até 2025. O atleta, contratado do Lille, é um dos principais nomes de Mikel Arteta.