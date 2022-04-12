Barcelona busca contratação de zagueiro convocado por Tite

O Barcelona está interessado na contratação de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, segundo o "Sport". Com as prováveis saídas de Umtiti e Lenglet na próxima temporada, o clube deve buscar um defensor canhoto para o miolo central.No entanto, uma negociação pela chegada do brasileiro não deve ser simples. O jovem de 24 anos chegou aos Gunners em 2020 e tem contrato com a equipe de Londres até 2025. O atleta, contratado do Lille, é um dos principais nomes de Mikel Arteta.
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Além disso, o clube inglês está montando um elenco visando retornar à Champions League e disputar as principais competições nacionais. Com isso, o Barcelona pode apostar em uma operação em que forneça outros nomes ao Arsenal pela chegada de Gabriel.
Apesar do interesse, não há nenhum acordo entre as partes pelo zagueiro para a próxima temporada. Os culés contam com Piqué, Eric García, Ronald Araújo e estão próximos de anunciar a contratação de Andreas Christensen, atualmente no Chelsea.