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futebol

Barcelona busca contratação de meio-campista do Milan

Franck Kessie, que estará sem contrato no final da temporada, é um dos principais alvos do clube catalão para 2022 após não conseguir contratação de Wijnaldum...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 11:42

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 11:42

Crédito: Kessie está na mira do Barcelona para a próxima temporada (Divulgação/Twitter
Franck Kessie é um dos principais alvos do Barcelona para a próxima temporada, segundo o "Mundo Deportivo". O meia possui contrato com o Milan até o final da temporada e pode deixar a equipe rossonera sem custos na próxima janela de transferências de verão europeu.Internamente, os culés possuem o atleta em sua lista de desejos devido as suas condições físicas que chamam a atenção, por conta dos 24 anos e também pela situação contratual. Apesar de ser um jogador de qualidade, há o entendimento de que o camisa 79 não é um meia do mais alto nível no futebol mundial.
> Veja a tabela da La Liga
O Barcelona busca a contratação de um meia central desde a última janela de transferências. No entanto, os culés não conseguiram acertar a chegada de Wijnaldum quando tudo parecia certo, mas o holandês optou por vestir a camisa do Paris Saint-Germain.
Apesar de não ter renovado seu contrato com o Milan até o momento, Kessie segue sendo peça importante no esquema do técnico Stefano Pioli. Na atual temporada, o atleta participou de 7 partidas entre Champions League e Campeonato Italiano.

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