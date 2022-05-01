Barcelona bate o Mallorca em casa e volta a vencer no Espanhol depois de três derrotas seguidas

Visca, Barça. Já sem chances de título, o Barcelona entrou em campo neste domingo pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol e o time de Xavi Hernández voltou a vencer depois de três derrotas seguidas na competição. No Camp Nou, os catalães bateram o Mallorca por 2 a 1, com gols de Depay e Busquets. Raíllo descontou para a equipe das Ilhas Baleares. DEDO DO TÉCNICOSurpresa no time titular do Barcelona, o atacante Memphis Depay abriu o placar no Camp Nou aos 25 minutos. Jordi Alba achou lindo lançamento para o holandês, que dominou, ganhou da marcação e bateu com estilo para deslocar o goleiro Sergio Rico.
MAIS UMO Barcelona seguiu pressionando o Mallorca, mas só conseguiu ampliar o marcador no segundo tempo. Ferrán Torres chutou contra a marcação e o volante Sergio Busquets pegou a sobra. O camisa 5 arriscou da entrada da área e não deu chances de defesa.
DESCONTOUPerdendo por dois gols, o Mallorca se lançou ao ataque e conseguiu diminuir a diferença na Catalunha. Aos 34 minutos do segundo tempo, Salva Sevilla cobrou falta na área e o zagueiro Antonio Raíllo apareceu sozinho no meio da marcação para desviar e mandar para o gol.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Barcelona chegou aos 66 pontos e segue na segunda colocação do Campeonato Espanhol. O clube não tem mais chances de título, mas luta por uma vaga na próxima Champions League. O Mallorca, que briga contra o rebaixamento, tem 32 pontos e está na 17ª posição, uma acima do Z-3.
SEQUÊNCIABarcelona e Mallorca voltam a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Espanhol. O time catalão encara o Real Betis, fora de casa, enquanto a equipe das Ilhas Baleares tem compromisso com o Granada, sob seus domínios.