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Barcelona bate o Elche com gol de Griezmann e vence o Joan Gamper; Coutinho é eleito o melhor em campo

Messi é titular, faz boa partida e participa da construção do gol da vitória. Clube agora se prepara para a estreia no Campeonato Espanhol, contra o Villarreal, no dia 26...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 16:23
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O Barcelona conquistou o Troféu Joan Gamper pela 43ª vez na história neste sábado. Os catalães receberam o Elche, no Camp Nou, e venceram por 1 a 0. O francês Antoine Griezmann marcou o gol da vitória logo no início do jogo, que marcou oficialmente o fim da pré-temporada blaugrana.
Com Messi titular, o Barcelona dominou as ações da partida e poderia ter vencido por mais. O time de Ronald Koeman abriu o placar com apenas dois minutos, em jogada que começou nos pés do camisa 10 argentino. Depois de um lindo lançamento do craque no meio-campo, Jordi Alba cruzou para Griezmann chegar batendo de primeira.
Outro destaque da partida foi Ansu Fati. Muito incisivo pelo lado esquerdo, o jovem de 17 anos foi um dos melhores em campo e deu muito trabalho para a defesa do Elche. O atacante foi uma das gratas surpresas na última temporada e deve ganhar ainda mais espaço este ano.
Quem também teve grande participação no jogo foi o brasileiro Philippe Coutinho, que foi eleito o melhor atleta da partida. De volta ao clube depois de empréstimo ao Bayern de Munique, o meia tem início animador no clube catalão. Nos dois amistosos anteriores, o jogador balançou as redes duas vezes.
Agora o Barcelona se prepara oficialmente para a temporada. No próximo dia 26 (domingo), o time blaugrana encara o Villarreal, em casa, na estreia do Campeonato Espanhol. Será a primeira partida do clube no torneio, que já teve início. Os catalães tiveram seu início postergado por conta da participação na Liga dos Campeões da última temporada.

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