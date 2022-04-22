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futebol

Barcelona bate novo recorde de público no futebol feminino

No final de março, os torcedores da equipe blaugrana bateram o recorde mundial em jogo das quartas de final da Champions League
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Publicado em 22 de Abril de 2022 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 19:29
A torcida do Barcelona bateu o seu próprio recorde mundial nesta sexta-feira. Em jogo contra o Wolfsburg no Camp Nou, pela semifinal da Champions League, o público presente foi de 91.648 pessoas. É o maior público da história da modalidade.> Presidente do Barcelona revela que Lewandowski pode se juntar ao clube
No fim de março, pelas quartas de final da mesma competição, o público presente no Camp Nou foi de 91.553. Na ocasião, o Barcelona bateu o Real Madrid, seu maior rival, por 5 a 2.
Nesta sexta-feira, o Barcelona conquistou uma grande vantagem para o jogo de volta. A equipe blaugrana venceu por 5 a 1 em casa e viaja à Alemanha somente para confirmar a classificação.
Crédito: TorcidadoBarcelonabaterecordedepúblicoempartidadofutebolfeminino(Foto:LLUISGENE/AFP

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