Barcelona bate novo recorde de público no futebol feminino

A torcida do Barcelona bateu o seu próprio recorde mundial nesta sexta-feira. Em jogo contra o Wolfsburg no Camp Nou, pela semifinal da Champions League, o público presente foi de 91.648 pessoas. É o maior público da história da modalidade.> Presidente do Barcelona revela que Lewandowski pode se juntar ao clube

No fim de março, pelas quartas de final da mesma competição, o público presente no Camp Nou foi de 91.553. Na ocasião, o Barcelona bateu o Real Madrid, seu maior rival, por 5 a 2.

Nesta sexta-feira, o Barcelona conquistou uma grande vantagem para o jogo de volta. A equipe blaugrana venceu por 5 a 1 em casa e viaja à Alemanha somente para confirmar a classificação.