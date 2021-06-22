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futebol

Barcelona avança por renovação de contrato com Dembélé

Atacante francês tem vínculo com a equipe culé até 2022 e já esteve na mira do Manchester United, mas as últimas notícias são positivas para o clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 09:01

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 09:01

Crédito: Dembélé pode estender sua permanência no Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP
O Barcelona está mais próximo de acertar a renovação de contrato de Dembélé, segundo o "Mundo Deportivo". O jogador, que se lesionou no último sábado na Eurocopa, já havia demonstrado desejo em seguir vestindo a camisa blaugrana.Joan Laporta, presidente da equipe culé, é um grande fã do camisa 11 e sempre se mostrou disposto a encontrar um caminho para que o francês permanecesse no plantel. Segundo o mandatário, o ponta havia sido o único atleta, além de Messi, que venceu partidas para o Barça na última temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
Além disso, a cúpula barcelonista estaria disposta a atrapalhar a carreira de Dembélé caso uma renovação não aconteça. Com contrato até 2022, o clube não iria liberá-lo para jogar em outro time e o técnico Ronald Koeman não colocaria o extremo nas partidas. O atleta não está disposto a esse enfrentamento.
O Manchester United já foi alvo de especulações como possível destino para o atacante, mas os ingleses estão mais interessados na chegada de Jadon Sancho. Dessa forma, não há muitas alternativas para o camisa 11 nesta janela de transferências.
Embora o Barcelona esteja com um rol de atacantes devido as chegadas de Sergio Aguero e Memphis Depay, Dembélé faz parte dos planos para a próxima temporada. Caso alguém tenha que sair, Braithwaite, Trincão e Griezmann são as prioridades.

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