Barcelona avança por renovação de contrato com Dembélé

Crédito: Dembélé pode estender sua permanência no Barcelona (CRISTINA QUICLER / AFP

O Barcelona está mais próximo de acertar a renovação de contrato de Dembélé, segundo o "Mundo Deportivo". O jogador, que se lesionou no último sábado na Eurocopa, já havia demonstrado desejo em seguir vestindo a camisa blaugrana.Joan Laporta, presidente da equipe culé, é um grande fã do camisa 11 e sempre se mostrou disposto a encontrar um caminho para que o francês permanecesse no plantel. Segundo o mandatário, o ponta havia sido o único atleta, além de Messi, que venceu partidas para o Barça na última temporada.

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Além disso, a cúpula barcelonista estaria disposta a atrapalhar a carreira de Dembélé caso uma renovação não aconteça. Com contrato até 2022, o clube não iria liberá-lo para jogar em outro time e o técnico Ronald Koeman não colocaria o extremo nas partidas. O atleta não está disposto a esse enfrentamento.

O Manchester United já foi alvo de especulações como possível destino para o atacante, mas os ingleses estão mais interessados na chegada de Jadon Sancho. Dessa forma, não há muitas alternativas para o camisa 11 nesta janela de transferências.