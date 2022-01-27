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futebol

Barcelona avança pela contratação de Adama Traoré

Clube catalão encontra dificuldades em acordo por Álvaro Morata, mas busca a chegada de mais um nome para o setor ofensivo após lesão de Ansu Fati...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 09:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 09:55
O Barcelona avança pela chegada de Adama Traoré, atacante do Wolverhampton, por empréstimo até o fim da temporada, segundo a imprensa da Catalunha. O clube busca opções no setor ofensivo por conta da situação contratual de Dembélé e da lesão de Ansu Fati, que deve ficar dois meses sem jogar.Os culés tinham como prioridade a chegada de Álvaro Morata para suprir a necessidade de um camisa nove no elenco. No entanto, apesar da chegada de Vlahovic na Juventus, o Atlético de Madrid, detentor do passe do atacante, não pretende aceitar outra oferta pelo empréstimo do atleta.
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Com isso, a equipe blaugrana voltou as atenções para Adama Traoré, que já havia sido alvo do clube no passado e que tem sua base em La Masia. O atleta tem contrato com o Wolverhampton até 2023 e pode ser negociado em definitivo ao fim desta temporada.
Nos últimos dias, o Barcelona buscou negociar a saída de Dembélé para ter margem na folha salarial em busca de reforços para inscrevê-los na Federação Espanhola. No entanto, o francês, que tem contrato pelos próximos cinco meses, não pensa em deixar a Catalunha neste momento.
De acordo com Gerard Romero, Traoré poderia chegar independentemente da permanência ou da saída do atacante francês. Ambos os clubes e Jorge Mendes, empresário do extremo, conversam para encontrar um acordo que satisfaça todas as partes.
Crédito: AdamaTraorééalvodoBarcelonanosúltimosdiasdejanela(Foto:RICHARDHEATHCOTE/POOL/AFP

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