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futebol

Barcelona avalia a contratação de Arthur Cabral, diz jornal

De acordo com o 'Mundo Deportivo', clube espanhol estaria disposto a pagar até 10 milhões de euros pelo atacante de 23 anos. Ex-Palmeiras e Ceará, hoje está no Basel...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 10:05

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:05

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona estuda tentar a contratação do atacante Arthur Cabral, atualmente no Basel, da Suíça. Ainda segundo a publicação, a iniciativa partiu da diretoria, mas falta o aval do treinador Xavi Hernández.
CONFIRA A TABELA DA CHAMPIONSOs culés estariam dispostos a oferecer até 10 milhões de euros pela compra dele, que chegaria para receber um dos menores salários do elenco, assim como o também brasileiro Daniel Alves. Cabral tem 23 gols em 24 partidas na atual temporada e seu contrato com o Basel vai até o final de 2023. Arthur tem 23 anos, é natural da Paraíba e foi revelado pelo Ceará. Ele ainda jogou no Palmeiras antes de se transferir para o futebol europeu. Assim como o Vozão, o Verdão também poderá receber uma parte do valor em caso de revenda do jogador.
Crédito: ArthurCabralfoiconvocadoporTiteparaaSeleçãoprincipalnesteano(Reprodução/CBFTV

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