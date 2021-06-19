futebol

Barcelona anuncia contratação de Memphis Depay

Atacante chega sem custos do Lyon e é o segundo reforço para o ataque blaugrana após a contratação de Sergio Aguero...
19 jun 2021 às 14:02

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 14:02

Crédito: JOHN THYS / POOL / AFP
O atacante Memphis Depay foi anunciado como novo reforço do Barcelona neste sábado. O jogador chega sem custos após fim de contrato com o Lyon e assina vínculo com a equipe blaugrana por duas temporadas. É o segundo reforço para o ataque de Ronald Koeman após a chegada de Aguero.Desde a última temporada, o atleta estava na agenda culé à pedido do comandante holandês. Ambos trabalharam juntos na seleção até que o treinador deixasse o elenco para assumir o clube catalão após a saída de Quique Setién.
Por conta da crise econômica provocada pela pandemia, o Barça não teve músculo financeiro para atender o pedido do Lyon na época. Na última temporada com a equipe francesa, o camisa 10 anotou 22 gols e distribuiu 12 assistências em 40 partidas.
Na última quinta-feira, Depay marcou seu primeiro gol na atual edição da Eurocopa com a camisa da Holanda. O atacante deve se apresentar após o fim da competição entre seleções. O clube também confirmou as chegadas de Eric García e Emerson.

