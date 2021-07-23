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futebol

Barcelona anuncia amistoso com a Juventus no Joan Gamper em agosto

Equipes se enfrentarão no dia 8 de agosto em jogo que marcará o reencontro da torcida do Barça com seu torcedor no Camp Nou. Presenças de Messi e Cristiano Ronaldo são incertas...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 16:02

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:02

Crédito: AFP
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem protagonizar mais um embate em suas carreiras. Nesta sexta-feira, o Barcelona anunciou que enfrentará a Juventus pelo Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de pré-temporada, no dia 8 de agosto, no Camp Nou.
+ Veja a tabela da La Liga 2021/22Apesar da expectativa pelo encontro entre argentino e português, ainda não há a certeza da participação dos jogadores, tampouco seus rostos foram usados para promover o evento. Neste momento, os atletas estão de férias após as participações em Copa América e Eurocopa, respectivamente.
Além do duelo entre os times masculinos, foi confirmado também que as equipes femininas de Barcelona e Juventus se enfrentarão. + Veja as melhores fotos da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio
Apesar de estar sem contrato com o Barcelona desde o dia 1º de julho, Messi deverá renovar seu vínculo com o clube catalão assim que retornar das férias. Pelo lado da Velha Senhora, Cristiano Ronaldo dificilmente deixará Turim. O camisa 7 tem ainda mais uma temporada de contrato.
Outra novidade anunciada pelo Barcelona é que o Camp Nou terá 20% de sua capacidade liberada para o público assistir a partida. Cerca de 20 mil ingressos foram colocados à venda, e os sócios do clube blaugrana já podem adquirir suas entradas. A última vez que os catalães foram ao Camp Nou foi em 7 de março de 2020, ainda antes da pandemia da Covid-19.

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