Barcelona anuncia amistoso com a Juventus no Joan Gamper em agosto

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Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem protagonizar mais um embate em suas carreiras. Nesta sexta-feira, o Barcelona anunciou que enfrentará a Juventus pelo Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de pré-temporada, no dia 8 de agosto, no Camp Nou.

+ Veja a tabela da La Liga 2021/22Apesar da expectativa pelo encontro entre argentino e português, ainda não há a certeza da participação dos jogadores, tampouco seus rostos foram usados para promover o evento. Neste momento, os atletas estão de férias após as participações em Copa América e Eurocopa, respectivamente.

Além do duelo entre os times masculinos, foi confirmado também que as equipes femininas de Barcelona e Juventus se enfrentarão. + Veja as melhores fotos da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Apesar de estar sem contrato com o Barcelona desde o dia 1º de julho, Messi deverá renovar seu vínculo com o clube catalão assim que retornar das férias. Pelo lado da Velha Senhora, Cristiano Ronaldo dificilmente deixará Turim. O camisa 7 tem ainda mais uma temporada de contrato.