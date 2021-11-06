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futebol

Barcelona anuncia a contratação de Xavi como seu novo treinador

Ídolo do Barcelona como jogador, Xavi assume o comando da equipe blaugrana após deixar o Al Sadd, do Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 21:54

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 21:54

Crédito: Karim Jaafar / AFP
O Barcelona anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação de Xavi Hernández como o seu novo treinador. Ídolo no clube catalão como jogador, o técnico deixou o Al Sadd, do Qatar, para assinar contrato com a equipe blaugrana.Veja a tabela do Espanhol
Após uma negociação entre o Al Sadd e o Barcelona, a equipe espanhola finalmente anunciou a contratação de seu novo treinador. Xavi, nome conhecido do Camp Nou, será o novo comandante do Barça pelos próximos X anos.
O acordo entre o clube qatari e o Barcelona foi oficializado na manhã desta sexta-feira, e o anúncio da contratação de Xavi foi feito nas redes sociais do clube catalão durante a noite.
Antes do anúncio oficial do Barcelona, o Al Sadd antecipou a divulgação dos catalães, e publicou a saída do treinador. Na publicação do Al Sadd, a equipe qatari afirmou que o Barcelona pagará a multa estipulada para a rescisão do contrato de Xavi, que está na faixa dos 5 milhões de euros.
- A administração do Al-Sadd acertou a mudança de Xavi para Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato. Concordamos em cooperar com o Barcelona no futuro - publicou o Al Sadd em suas redes sociais.
Ainda assim, o Barcelona não concordou em pagar o valor integral da multa, e os dois clubes irão dividir o pagamento.
- Não foi um adeus. Foi um até logo. O Camp Nou foi sempre a minha casa. Vocês são meus torcedores, meu povo, o clube que eu mais amo. E agora, estou voltando para casa. Nos vemos em breve, culés. Força Barça! - disse Xavi no vídeo de anúncio.
O Barcelona enfrenta o Celta de Vigo às 12:15h (de Brasília) deste sábado em partida de La Liga.

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