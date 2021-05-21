Barcelona antecipa férias de Messi e craque não enfrenta o Eibar

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O Barcelona decidiu antecipara as férias de Lionel Messi, que não enfrenta o Eibar na última rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, o argentino recebe um período de descanso maior antes da disputa da Copa América a partir do dia 11 de junho.O craque não participou do treino na manhã desta sexta-feira com permissão do clube. No entanto, Messi ainda tem pendências para resolver com a equipe culé e deve marcar um encontro com o presidente Joan Laporta para discutir sua renovação contratual.

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Dessa forma, o camisa 10 termina a campanha na La Liga como o artilheiro da competição com 30 gols marcados, mas sem chance da conquista do título. Após alguns tropeços na reta final, o Barcelona está próximo de assegurar o 3º lugar na tabela de classificação.