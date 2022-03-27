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Barcelona aguarda fim do Inglês para avançar por Raphinha e 'torce' por rebaixamento do Leeds; entenda

Jogador de 25 anos tem duas cláusulas de rescisão em seu contrato, com valores diferentes em caso de sequência ou queda na Premier League. Catalães aguardam o fim do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 10:01

Publicado em 27 de Março de 2022 às 10:01

Interessado na contratação do meia-atacante Raphinha, do Leeds United, o Barcelona já tem montada sua estratégia para tentar levar o jogador ao Camp Nou na próxima temporada. Com a proximidade da abertura da janela de transferências, os catalães têm dois cenários e aguardam o fim do Campeonato Inglês para avançar pelo brasileiro.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, Raphinha tem duas cláusulas de rescisão com o Leeds. A primeira delas, no valor de 75 milhões de euros (R$ 393 milhões), caso os Whites permaneçam na Premier League. A segunda, de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões), se o time inglês cair para a segunda divisão nacional.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Inglês
Diante disso, o clube catalão precisa esperar pelo fim do Campeonato Inglês para saber como proceder com o interesse no jogador. Atualmente, o Leeds tem 29 pontos no Campeonato Inglês, ocupando a 16ª colocação na tabela. O time de Jesse Marsch, porém, tem mais jogos que seus rivais diretos na queda contra a Championship e está ameaçado pelo Z-3.
Raphinha tem contrato com o Leeds United até junho de 2024, mas já considera a mudança para o Barcelona. Ainda de acordo com Fabrizio Romano, a equipe espanhola tem conversas avançadas com o brasileiro Deco, ex-jogador do clube, que é empresário do camisa 10.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2021/22
Na atual temporada, Raphinha entrou em campo 28 vezes pelo Leeds e marcou nove gols, além de dar três assistências. O meia-atacante também teve destaque na Seleção Brasileira, onde fez três gols e deu duas assistências em sete partidas. Recentemente ele testou positivo para a Covid-19 e precisou ser cortado da lista de convocados de Tite para os jogos desta Data-Fifa.
Crédito: RaphinhaéumdosprincipaisnomesdoLeedsetemganhadoespaçonaSeleçãoBrasileira(Foto:PAULELLIS/AFP

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