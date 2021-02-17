Barcelona acumula vexames na Champions League

A goleada sofrida pelo Barcelona para o Paris Saint-Germain em pleno Camp Nou pelas oitavas de final da Champions League na última terça-feira foi só mais um dos recentes momentos vexatórios que o clube catalão tem proporcionado para os seus torcedores. Não bastasse o placar de 4 a 1, o clube sofreu com a ironia do destino e três gols de Mbappé, atacante que teve a oportunidade de contratar em 2017.2016/2017Em 2017, o Barcelona esbarrou com a Juventus na fase de quartas de final logo após a épica virada por 6 a 1 dos culés contra o PSG na fase anterior. Na época, Cristiano Ronaldo não jogava na Velha Senhora, mas Dybala comandou a vitória em Turim por 3 a 0 com dois gols, enquanto Chielini fechou o marcador. Na Catalunha, a equipe blaugrana não conseguiu reagir e o confronto terminou empatado por 0 a 0.
2017/2018
Nesta temporada, o Barcelona sofreu outra eliminação por um 3 a 0 para um time italiano, mas desta vez para a Roma. Nesta edição, os blaugranas deram início aos maiores vexames de sua história. O clube foi eliminado após vencer em casa por 4 a 1 para uma equipe modesta e com poucos investimentos nas quartas de final.
2018/2019
No ano seguinte, o mesmo fantasma assombrou a equipe catalã. Após chegar nas semifinais, o elenco comandado por Messi venceu a primeira partida por 3 a 0 no Camp Nou. Com o roteiro parecido, o clube sofreu 4 a 0 em Anfield contra um time que não contava com Firmino e Salah e foi eliminado da Champions League.
2019/2020
No ano anterior, o Barcelona sofreu sua pior derrota da história na principal competição do continente. Em uma Liga dos Campeões inusitada por conta da Covid-19, o time encarou o Bayern de Munique nas quartas de final e sofreu uma derrota retunbante por 8 a 2 e foi eliminado por conta da eliminatória ter sido realizada em jogo único.