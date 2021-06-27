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futebol

Barcelona acerta venda do zagueiro Todibo para clube francês

Defensor estava emprestado ao Nice, que exerceu opção de compra pelo atleta de 21 anos...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 11:39

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 11:39

Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
Emprestado pelo Barcelona ao Nice na última temporada, o zagueiro Jean-Clair Todibo vai seguir no clube francês para os próximos anos. De acordo com o portal 'SkySports', a equipe da Ligue One exerceu a opção de compra pelo defensor de de 21 anos.Segundo o veículo, o Nice pagou 8,5 milhões de euros (R$ 50 milhões) ao Barcelona para adquirir Todibo, com mais 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em variáveis. O clube espanhol ainda mantém uma porcentagem sobre uma futura venda do atleta francês.
+ Veja os confrontos atualizados do mata-mata da Eurocopa
Revelado pelo Toulouse-FRA, Todibo foi comprado pelo Barcelona em 2018. O defensor não teve muitas oportunidades na equipe espanhola e também somou empréstimos por Schalke O4 e Benfica antes de se juntar ao Nice. Como profissional, o atleta tem apenas 53 jogos e dois gols.

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