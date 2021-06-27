Barcelona acerta venda do zagueiro Todibo para clube francês

Emprestado pelo Barcelona ao Nice na última temporada, o zagueiro Jean-Clair Todibo vai seguir no clube francês para os próximos anos. De acordo com o portal 'SkySports', a equipe da Ligue One exerceu a opção de compra pelo defensor de de 21 anos.Segundo o veículo, o Nice pagou 8,5 milhões de euros (R$ 50 milhões) ao Barcelona para adquirir Todibo, com mais 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em variáveis. O clube espanhol ainda mantém uma porcentagem sobre uma futura venda do atleta francês.