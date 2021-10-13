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futebol

Barcelona acerta renovação de Pedri até 2026 e coloca cláusula bilionária

Clube catalão entende que o meia será um dos principais atletas da equipe no futuro e não quer deixar brechas para adversários assediarem o jovem de 18 anos...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 11:47

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:47

Crédito: Reprodução / Twitter Pedri
O Barcelona chegou em um acordo pela renovação de contrato de Pedri até 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O acordo prevê que o meia de 18 anos terá uma cláusula de rescisão contratual no valor de um bilhão de euros (R$ 6 bilhões).Com isso, o jovem de 18 anos passa a ter a maior multa da história do clube e afasta o atleta de possíveis assédios de outras equipes. De acordo com o jornalista italiano, a expectativa é de que o anúncio oficial seja realizado ainda nesta semana.
> Veja a tabela da La Liga
Pedri foi contratado pelo Barcelona em 2019, mas chegou ao clube catalão apenas em 2020 após permanecer um ano emprestado no Las Palmas, equipe em que foi revelado. Na última temporada, o atleta chegou e conquistou seu espaço como titular no time de Ronald Koeman.
As boas atuações do meio-campista lhe renderam 10 convocações para a seleção espanhola comandada por Luis Enrique. No entanto, o jogador não pôde participar da reta final da Nations League com a La Roja por conta de uma lesão muscular.

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