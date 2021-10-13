Barcelona acerta renovação de Pedri até 2026 e coloca cláusula bilionária

O Barcelona chegou em um acordo pela renovação de contrato de Pedri até 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O acordo prevê que o meia de 18 anos terá uma cláusula de rescisão contratual no valor de um bilhão de euros (R$ 6 bilhões).Com isso, o jovem de 18 anos passa a ter a maior multa da história do clube e afasta o atleta de possíveis assédios de outras equipes. De acordo com o jornalista italiano, a expectativa é de que o anúncio oficial seja realizado ainda nesta semana.