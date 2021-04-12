Barça tenta renovar com Pedri e afastar interesse do Liverpool

O Barcelona iniciou as conversas pela renovação de contrato de Pedri. Segundo o "Mirror", o Liverpool demonstrou interesse na contratação do meio-campista espanhol e os dirigentes culés buscam retribuir as boas atuações do jovem, enquanto afastam o interesse dos Reds.O espanhol tem vínculo com a equipe blaugrana até 2022, mas os catalães podem optar pela renovação automática por mais duas temporadas. No entanto, o jogador tem uma cláusula de rescisão contratual avaliada em 70 milhões de libras (R$ 542 milhões).
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O novo contrato do Barcelona deve ser pela permanência do atleta por mais quatro anos e uma multa de 350 milhões de libras (quase R$ 3 bilhões). Na La Liga, Pedri participou de todos os 30 jogos da temporada, marcou dois gols e deu três assistências.