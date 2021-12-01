Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barca na Colina: Ernando, Michel e Walber deixam o Vasco para a próxima temporada

Clube segue processo de reformulação do elenco para a temporada 2022.  Departamento de Futebol definiu que trio não terá o contrato renovado ao término do vínculo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 19:15

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:15

O Vasco segue o processo de reformulação de seu elenco para a próxima temporada. Com isso, o Departamento de Futebol definiu as saídas do volante Michel e dos zagueiros Ernando e Walber. O trio não terá o contrato renovado ao término do vínculo com o Cruz-Maltino. O defensor Ernando foi contratado junto ao Bahia no início da temporada e a expectativa é que ele fosse titular da equipe. No entanto, ele não conseguiu agradar a torcida e acabou perdendo espaço. Ao longo do ano, ele disputou 27 partidas com a camisa do Gigante da Colina.
+ Confira a classificação final a Série B do Campeonato Brasileiro
Contratado por empréstimo, o volante Michel teve problemas de lesão e não conseguiu ter regularidade na temporada. Em sua apresentação ao lado do ex-diretor Alexandre Pássaro, o jogador destacou que poderia também atuar na lateral-esquerda, porém só conseguiu entrar em campo em sete oportunidades e voltará ao clube gaúcho, onde tem contrato até 31 de dezembro de 2022.
+ Vasco anuncia o fim das negociações para o retorno de Ricardo Gomes
Por fim, Walber chegou ainda na era-Lisca para reforçar a defesa cruz-maltina. Porém, atuou em apenas oito partidas e falhou feio na derrota de 3 a 0 para o Vitória em São Januário. O atleta pertence ao Athletico-PR, e antes de chegar ao Vasco atuou no Cuiabá.
Crédito: TrionãoconseguiuagradaratorcidaeterregularidadecomacamisadoVasco(MontagemLANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados