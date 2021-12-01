Barca na Colina: Ernando, Michel e Walber deixam o Vasco para a próxima temporada

O Vasco segue o processo de reformulação de seu elenco para a próxima temporada. Com isso, o Departamento de Futebol definiu as saídas do volante Michel e dos zagueiros Ernando e Walber. O trio não terá o contrato renovado ao término do vínculo com o Cruz-Maltino. O defensor Ernando foi contratado junto ao Bahia no início da temporada e a expectativa é que ele fosse titular da equipe. No entanto, ele não conseguiu agradar a torcida e acabou perdendo espaço. Ao longo do ano, ele disputou 27 partidas com a camisa do Gigante da Colina.

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Contratado por empréstimo, o volante Michel teve problemas de lesão e não conseguiu ter regularidade na temporada. Em sua apresentação ao lado do ex-diretor Alexandre Pássaro, o jogador destacou que poderia também atuar na lateral-esquerda, porém só conseguiu entrar em campo em sete oportunidades e voltará ao clube gaúcho, onde tem contrato até 31 de dezembro de 2022.

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Por fim, Walber chegou ainda na era-Lisca para reforçar a defesa cruz-maltina. Porém, atuou em apenas oito partidas e falhou feio na derrota de 3 a 0 para o Vitória em São Januário. O atleta pertence ao Athletico-PR, e antes de chegar ao Vasco atuou no Cuiabá.