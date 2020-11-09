Barbieri promete trabalhar o sistema de criação do Bragantino

O domingo foi intenso para o Bragantino. Após ficar o segundo tempo todo atrás do Santos, o Massa Bruta conseguiu o gol de empate nos acréscimos e escapou da zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa, o técnico Mauricio Barbieri e analisou o desempenho da equipe e prometeu muito trabalho para melhorar o sistema de criação do time.

‘A gente teve um domínio territorial quase que absoluto contra o Santos, tentamos criar dificuldades para a equipe do Santos, que é um time muito técnico, para que não conseguissem criar muita coisa. Acho que neste sentido, tivemos sucesso. Mas precisamos ser capazes de criar melhores oportunidades. Um ponto que precisamos melhorar sem dúvida. Ficamos a maior parte do tempo no campo adversário, tivemos bolas na trave, mas temos tido dificuldades de criar chances mais claras. Vamos aproveitar a semana cheia, ver a volta de alguns jogadores e tentar desenvolver melhor neste quesito’, afirmou o treinador.