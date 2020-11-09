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futebol

Barbieri promete trabalhar o sistema de criação do Bragantino

Na visão do treinador, a equipe conseguiu anular o Santos, mas não criou como o esperado ao longo dos 90 minutos...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:54

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:54

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
O domingo foi intenso para o Bragantino. Após ficar o segundo tempo todo atrás do Santos, o Massa Bruta conseguiu o gol de empate nos acréscimos e escapou da zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa, o técnico Mauricio Barbieri e analisou o desempenho da equipe e prometeu muito trabalho para melhorar o sistema de criação do time.
‘A gente teve um domínio territorial quase que absoluto contra o Santos, tentamos criar dificuldades para a equipe do Santos, que é um time muito técnico, para que não conseguissem criar muita coisa. Acho que neste sentido, tivemos sucesso. Mas precisamos ser capazes de criar melhores oportunidades. Um ponto que precisamos melhorar sem dúvida. Ficamos a maior parte do tempo no campo adversário, tivemos bolas na trave, mas temos tido dificuldades de criar chances mais claras. Vamos aproveitar a semana cheia, ver a volta de alguns jogadores e tentar desenvolver melhor neste quesito’, afirmou o treinador.
Com o empate dentro de casa, o Bragantino chegou aos 20 pontos e encerrou a rodada na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.

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