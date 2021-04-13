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futebol

Barbieri já projeta o Bragantino na Copa Sul-Americana

Treinador falou que o duelo contra o São Paulo serviu como teste para o torneio continental...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 14:27
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Na noite da última segunda-feira, o Red Bull Bragantino perdeu a sua invencibilidade no Paulistão 2021 ao ser derrotado pelo São Paulo, no Morumbi.
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Na coletiva de imprensa, o Mauricio Barbieri analisou o desempenho do seu time na partida e já fez uma projeção para os duelos do Massa Bruta na Copa Sul-Americana.
‘A característica do adversário de fazer uma marcação individual com perseguições é uma coisa que a gente não está habituado, alertamos sobre isso durante o jogo, mas no geral o jogo foi parelho e decidido em um lance’, afirmou, antes de completar:
‘Foi um jogo muito parecido com o que a gente deve encontrar na Sul-americana, um jogo de contato físico, arbitragem optou por deixar o jogo correr e a gente com uma equipe mais leve acabou sofrendo com isso no jogo. O mais importante é que a gente leve esses aprendizados para quando efetivamente for valer a decisão, como é na Sul-Americana’.
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A estreia do Bragantino na Sul-Americana será no dia 22 de abril, diante do Deportes Tolima.

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