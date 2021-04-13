Barbieri já projeta o Bragantino na Copa Sul-Americana

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Na noite da última segunda-feira, o Red Bull Bragantino perdeu a sua invencibilidade no Paulistão 2021 ao ser derrotado pelo São Paulo, no Morumbi.

+ Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra

Na coletiva de imprensa, o Mauricio Barbieri analisou o desempenho do seu time na partida e já fez uma projeção para os duelos do Massa Bruta na Copa Sul-Americana.

‘A característica do adversário de fazer uma marcação individual com perseguições é uma coisa que a gente não está habituado, alertamos sobre isso durante o jogo, mas no geral o jogo foi parelho e decidido em um lance’, afirmou, antes de completar:

‘Foi um jogo muito parecido com o que a gente deve encontrar na Sul-americana, um jogo de contato físico, arbitragem optou por deixar o jogo correr e a gente com uma equipe mais leve acabou sofrendo com isso no jogo. O mais importante é que a gente leve esses aprendizados para quando efetivamente for valer a decisão, como é na Sul-Americana’.

+ Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais