Barbieri fala sobre 'aprendizado' em revés contra o Athletico

Crédito: Reprodução/Bragantino

No encontro que serviu como ‘esquenta’ para a final da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Athletico, no Nabi Abi Chedid.

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O resultado, que pegou o torcedor do Massa Bruta de surpresa, serviu como lição para o técnico Mauricio Barbieri, que promete um time bem diferente na decisão continental.

‘A ideia é que a gente possa usar esse jogo como aprendizado para o dia 20 de novembro. Se os erros tivessem que acontecer, que acontecessem agora. Vamos aprender com eles e no dia 20 a gente vai ser uma equipe muito mais preparada e mais forte do que foi hoje’, disse o treinador.