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futebol

Barbieri fala sobre 'aprendizado' em revés contra o Athletico

Treinador promete um time bem diferente para a decisão da Sul-Americana contra o Furacão...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:15

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:15

Crédito: Reprodução/Bragantino
No encontro que serviu como ‘esquenta’ para a final da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Athletico, no Nabi Abi Chedid.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado, que pegou o torcedor do Massa Bruta de surpresa, serviu como lição para o técnico Mauricio Barbieri, que promete um time bem diferente na decisão continental.
‘A ideia é que a gente possa usar esse jogo como aprendizado para o dia 20 de novembro. Se os erros tivessem que acontecer, que acontecessem agora. Vamos aprender com eles e no dia 20 a gente vai ser uma equipe muito mais preparada e mais forte do que foi hoje’, disse o treinador.
Bragantino e Athletico se enfrentam pela decisão da Copa Sul-Americana, no dia 20 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

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