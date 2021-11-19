Barbieri diz que vai esperar Ramires e quer que Red Bull Bragantino 'desfrute' decisão da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino está quase pronto para a final da Copa Sul-Americana. É preciso dizer "quase", pois o técnico Maurício Barbieri ainda vai esperar a recuperação de Eric Ramires para saber como vai escalar o time titular para enfrentar o Athletico-PR. O treinador ainda fez questão de incentivar seus jogadores a "desfrutarem" da oportunidade de disputar essa decisão.TABELA> Veja a campanha do Bragantino na Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Está chegando a hora! Relembre todas as finais da Copa Sul-Americana

Em coletiva de imprensa oficial da Conmebol, na tarde desta sexta-feira, no Estádio Centenário, Barbieri insistiu bastante em dizer que estar nessa final continental é uma oportunidade única para todos os envolvidos dentro do clube, ou seja, algo que o grupo fez por merecer e agora deve desfrutar.

- Eu acho que a ansiedade é natural, acredito que ela vai ocorrer, por serem jovens, minhas expectativa é que possam fazer muitas dessas. Acredito que essa ansiedade, essa pressão, são naturais. É uma conquista da qual fizemos por merecer. É um sentimento de frio na barriga que antecede esses jogos. Fizemos por merecer, temos que desfrutar do momento sem perder de vista o ponto central, que é o troféu, é um momento especial que ansiamos por estarmos vivendo. É fazer o máximo possível para levar esse troféu para casa.Ainda que esteja com esse pensamento bem definido, Barbieri segue sem definir sua equipe titular. Isso porque Eric Ramires, um dos destaque do meio-campo do Bragantino, se recupera de dores na parte posterior da coxa direita e é dúvida para a partida. No entanto, o treinador do Massa Bruta avisou que vai esperar esse retorno até quando for possível, mas trabalhou outras opções.

- Em relação ao Eric Ramires, esperarei até o último minuto que for possível, trabalhamos outras opções, sempre no intuito de fazer as melhores escolhas, e tenho certeza que qualquer que seja, vai corresponder da melhor maneira.

As alternativas para a saída de Ramires são duas: Luan Cândido, lateral-esquerdo que seria improvisado um pouco mais à frente, e Cuello, que tornaria a equipe mais ofensiva, com mais chegada. Garantido mesmo está Léo Ortiz, capitão do Massa Bruta que também falou com a imprensa nesta tarde e projetou como deve ser confronto com o Athletico-PR neste sábado.

- Final única, jogo meio truncado, um pouco mais de receio, mas é manter maneira como a gente costuma jogar, seja a competição que for, sempre manter a nossa essência, competir sempre mais. A única coisa que a gente tem que se alertar, é aumentar a competitividade, trata-se de uma final independente da competição, do adversário. São duas equipes que gostam de jogar, para que a gente esteja mais perto da vitória - finalizou o zagueiro.

Depois de falar com a imprensa, a delegação do Red Bull Bragantino foi fazer o reconhecimento do gramado reformado do Estádio Centenário, palco da decisão que começa às 17h deste sábado, para cerca dez mil pessoas.