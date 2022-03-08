Barbieri cogita aproveitar classificação antecipada do Bragantino para rodar elenco

Em meio ao constantemente atribulado calendário do futebol brasileiro, o Bragantino pode se gabar de ter, pelo menos, duas semanas de maior tranquilidade em meio as duas últimas rodadas na fase classificatória do Campeonato Paulista.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o Massa Bruta já tem seu avanço garantido ao mata-mata do estadual e em primeiro do Grupo D com 19, oito a mais do que o atual vice-líder, Santo André, restando somente dois compromissos a serem disputados.

Desta forma, o técnico Mauricio Barbieri falou abertamente sobre a possibilidade de fazer o chamado "rodízio" nas peças disponíveis do elenco. Porém, sem deixar de considerar que a ausência de ritmo de jogo para os habituais titulares, mesmo pensando na preservação física, precisa ser administrado.

- Tenho a ideia e essa expectativa. Preciso somente avaliar primeiro a condição de cada um. Não posso deixar a equipe por um período muito tempo sem jogos. Isso não favorece deixar muitos dias sem jogos para um jogo decisivo. Vamos avaliar com bastante critério - apontou o técnico em entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP.

Nos últimos dois duelos do Paulistão, o Braga visita o Ituano, no próximo domingo (13), às 20h30 (de Brasília), e recebe no Nabizão o Palmeiras, no dia 20 de março, em confronto marcado para às 16h.