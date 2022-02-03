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futebol

Bap externa insatisfação do Flamengo com a CBF por tabela do Brasileirão: 'Nada foi considerado'

Nas redes sociais, presidente do Conselho de Administração do Rubro-Negro compartilhou o incômodo do clube após a entidade divulgar a tabela da competição...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:26
O Flamengo já está ciente da tabela com as 38 rodadas do Brasileiro, recém-divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e que pode perder alguns de seus principais nomes em até cinco jogos pela não paralisação nas Datas Fifa (veja mais aqui).
E o presidente do Conselho de Administração do clube e do conselhinho do futebol, Luiz Eduardo Baptista (Bap), externou a insatisfação do Flamengo por conta de "conflitos de agendas e desrespeito ao campeonato".Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- Enviamos à CBF inúmeras sugestões a respeito do Regulamento do Campeonato Brasileiro 2022. Nada foi considerado. ZERO. Conflitos de agendas e desrespeito ao campeonato - que é dos clubes- seguem como sempre.Para quem acredita que basta sugerir, vale a reflexão - postou Bap em seu perfil no Twitter.
> Fla-Flu à vista! Veja a tabela do Cariocão
Enquanto não inicia o Brasileiro, o Flamengo segue a sua missão no Campeonato Carioca. O próximo jogo será o clássico contra o Fluminense, às 16h deste domingo, pela 4ª rodada, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: Bapfoieleitorecentementeopresidentedo ConselhodeAdministraçãodoFlamengo(Foto:Divulgação/Flamengo

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