Bap externa insatisfação do Flamengo com a CBF por tabela do Brasileirão: 'Nada foi considerado'

O Flamengo já está ciente da tabela com as 38 rodadas do Brasileiro, recém-divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e que pode perder alguns de seus principais nomes em até cinco jogos pela não paralisação nas Datas Fifa (veja mais aqui).

E o presidente do Conselho de Administração do clube e do conselhinho do futebol, Luiz Eduardo Baptista (Bap), externou a insatisfação do Flamengo por conta de "conflitos de agendas e desrespeito ao campeonato".Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

- Enviamos à CBF inúmeras sugestões a respeito do Regulamento do Campeonato Brasileiro 2022. Nada foi considerado. ZERO. Conflitos de agendas e desrespeito ao campeonato - que é dos clubes- seguem como sempre.Para quem acredita que basta sugerir, vale a reflexão - postou Bap em seu perfil no Twitter.

> Fla-Flu à vista! Veja a tabela do Cariocão

Enquanto não inicia o Brasileiro, o Flamengo segue a sua missão no Campeonato Carioca. O próximo jogo será o clássico contra o Fluminense, às 16h deste domingo, pela 4ª rodada, no Estádio Nilton Santos.