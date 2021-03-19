Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bangu x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam neste sábado, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, em São Januário...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:00
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Depois de uma importante vitória no clássico com o Flamengo, o Fluminense volta a entrar em campo neste sábado. Desta vez, o adversário será o Bangu, que busca recuperação no Campeonato Carioca. As duas equipes se enfrentam em São Januário, às 21h05, na primeira partida do Tricolor com transmissão da Record.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
A equipe Alvirrubra vive uma grave crise financeira e o elenco decidiu não treinar apenas na terça-feira, em forma de protesto pelo não pagamento de salários. No restante da semana houve atividade normal. Dentro de campo, a equipe até começou bem, com vitória sobre o Macaé, mas acabou perdendo para o Boavista e empatando com o Botafogo. Por isso, está em sexto, com quatro pontos.
Já o Fluminense chega com confiança após conquistar a primeira vitória da temporada. Antes, o Tricolor havia perdido para Resende e Portuguesa, mas com os três pontos saiu da lanterna e subiu para a oitava posição. Nesta partida, o técnico Roger Machado ainda deve utilizar o time considerado alternativo. A maior parte do elenco principal voltou aos treinos apenas na quarta-feira e deve atuar na próxima rodada.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
FICHA TÉCNICA:BANGU X FLUMINENSE
Data/Hora: 20/03/2021, às 21h05Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Rodrigo Figueireso Henrique Corrêa e Gustavo Mota CorreiaOnde ver: Record, Facebook, pay-per-view e tempo real do LANCE!BANGU (Técnico: Marcelo Marelli)Paulo Henrique; Digão, Israel (Leo Griggio), Bruno Fandinho, Dionathan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, Edmundo, Geovani, Alessandro Scheppa; Jean Carlos.
Lesionados: Gabriel Cividini (Covid-19) e Vinicius MillerPendurados: Marcelo MattosSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Yuri, André, Michel Araújo; Paulo Henrique Ganso, Fernando Pacheco e Caio Paulista.
Lesionados: Miguel e Luan FreitasPendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 90% acredita na vitória do Fluminense e 10% apostam no empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados