Bangu x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Depois de uma importante vitória no clássico com o Flamengo, o Fluminense volta a entrar em campo neste sábado. Desta vez, o adversário será o Bangu, que busca recuperação no Campeonato Carioca. As duas equipes se enfrentam em São Januário, às 21h05, na primeira partida do Tricolor com transmissão da Record.

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A equipe Alvirrubra vive uma grave crise financeira e o elenco decidiu não treinar apenas na terça-feira, em forma de protesto pelo não pagamento de salários. No restante da semana houve atividade normal. Dentro de campo, a equipe até começou bem, com vitória sobre o Macaé, mas acabou perdendo para o Boavista e empatando com o Botafogo. Por isso, está em sexto, com quatro pontos.

Já o Fluminense chega com confiança após conquistar a primeira vitória da temporada. Antes, o Tricolor havia perdido para Resende e Portuguesa, mas com os três pontos saiu da lanterna e subiu para a oitava posição. Nesta partida, o técnico Roger Machado ainda deve utilizar o time considerado alternativo. A maior parte do elenco principal voltou aos treinos apenas na quarta-feira e deve atuar na próxima rodada.

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FICHA TÉCNICA:BANGU X FLUMINENSE

Data/Hora: 20/03/2021, às 21h05Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Rodrigo Figueireso Henrique Corrêa e Gustavo Mota CorreiaOnde ver: Record, Facebook, pay-per-view e tempo real do LANCE!BANGU (Técnico: Marcelo Marelli)Paulo Henrique; Digão, Israel (Leo Griggio), Bruno Fandinho, Dionathan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, Edmundo, Geovani, Alessandro Scheppa; Jean Carlos.

Lesionados: Gabriel Cividini (Covid-19) e Vinicius MillerPendurados: Marcelo MattosSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Yuri, André, Michel Araújo; Paulo Henrique Ganso, Fernando Pacheco e Caio Paulista.

Lesionados: Miguel e Luan FreitasPendurados: NinguémSuspensos: Ninguém