futebol

Bangu x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Apesar de o Alvirrubro ser o mandante, partida será realizada no Estádio Nilton Santos; jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 19:56

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois da felicidade pela classificação na Copa do Brasil diante do Moto Club, o Botafogo precisa mudar a chave. O Alvinegro enfrenta, neste sábado, o Bangu, em duelo válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos.
Apesar de o Bangu ser o mandante ser o mandante do duelo, a partida será disputada na casa do Botafogo. O mando de campo foi alterado pela FERJ, colocando o Alvinegro para atuar nos próprios domínios mesmo, teoricamente, como visitante.FICHA TÉCNICABangu x Botafogo
Data e horário: 13/03/2021, às 21h05Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: João Ennio Sobral (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira EspositoOnde assistir: Record, CariocãoTV, BotafogoTV (pay-per-view) e tempo real do LANCE!
BANGU (Técnico: Marcelo Marelli)Paulo Henrique; Digão, Gabriel, Fandinho, Dionatan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, Miller, Alessandro Scheppa; Edmundo, Jean Carlos.
Pendurados: -Suspensos: -
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Sousa (Guilherme Santos); Luiz Otávio, Pedro Castro; Warley, Marcinho, Ênio; Matheus Babi.
Pendurados: -Suspensos: -​Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri e Romildo (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 60% das pessoas votaram na vitória do Botafogo, 20% acreditam que a partida termina empatada e 20% apostaram no triunfo do Bangu.

