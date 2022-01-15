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futebol

Bangu oficializa empréstimos de Wisney, Emanoel e Nascimento, do Fluminense

Jogadores se juntam a Raí para a disputa do Campeonato Carioca e retornam após o término da competição...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 17:44

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 17:44

Depois de acertar a ida do lateral-esquerdo Raí, o Fluminense emprestou para o Bangu o lateral-direito Wisney e os volantes Nascimento e Emanoel. Todos assinam o vínculo até o final do Campeonato Carioca. A ideia é dar mais rodagem aos jovens, que estavam no time de Aspirantes e sem espaço no profissional.Ainda não há o calendário para a equipe sub-23, que disputa apenas o Brasileirão da categoria. Vale lembrar que essa equipe treina também no CT Carlos Castilho, onde fica próximo ao profissional. O técnico Abel Braga pretende utilizar esses atletas ao longo da temporada.
No caso de Raí, ele jjá havia sido emprestado ao Bangu para a disputa da Série D e prorrogou o contrato até o fim do Estadual. Ele tem vínculo até o fim de 2022. Além do quarteto, o Flu também emprestou o atacante Samuel Granada ao Nova Iguaçu ao longo do Estadual.
Bangu e Fluminense se enfrentam na estreia do Carioca, no próximo dia 27. A partida deve acontecer no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h.
Crédito: WisneyfoiemprestadoaoBangupeloFluminense(Foto:Reprodução

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