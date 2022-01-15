Bangu oficializa empréstimos de Wisney, Emanoel e Nascimento, do Fluminense

Depois de acertar a ida do lateral-esquerdo Raí, o Fluminense emprestou para o Bangu o lateral-direito Wisney e os volantes Nascimento e Emanoel. Todos assinam o vínculo até o final do Campeonato Carioca. A ideia é dar mais rodagem aos jovens, que estavam no time de Aspirantes e sem espaço no profissional.Ainda não há o calendário para a equipe sub-23, que disputa apenas o Brasileirão da categoria. Vale lembrar que essa equipe treina também no CT Carlos Castilho, onde fica próximo ao profissional. O técnico Abel Braga pretende utilizar esses atletas ao longo da temporada.