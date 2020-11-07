Bandeiras serão retiradas do Allianz por ordem do Palmeiras

Crédito: Allianz Parque e as bandeiras

A vitória sobre o Red Bull Bragantino, quinta-feira (5), foi a última com o Allianz Parque colorido com as bandeiras dos sócios do clube. A ordem do Verdão foi para que tudo fosse retirado até às 17h da última sexta-feira (06). Permanecem nas arquibancadas o material fornecido pelas organizadas.

​Responsável pela montagem, desmontagem e manutenção do material, que foi cedido pelos sócios e aprovado pelo clube, o Palmeiras definiu que a ação tinha prazo de validade estipulado e que esse prazo foi atingido.​Considerado como um custo elevado, a operação do material foi preponderante para que as quase 50 bandeiras fossem retiradas. O espaço para armazenamento e a disposição de mão de obra forçaram a decisão do clube que, por sua vez, permite aos organizados que mantenham as suas, afinal, eles operacionalizam tudo por conta própria, em todo jogo.