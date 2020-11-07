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futebol

Bandeiras serão retiradas do Allianz por ordem do Palmeiras

Ação promocional tinha o intuito de diminuir os efeitos negativos do estádio sem público...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Allianz Parque e as bandeiras
A vitória sobre o Red Bull Bragantino, quinta-feira (5), foi a última com o Allianz Parque colorido com as bandeiras dos sócios do clube. A ordem do Verdão foi para que tudo fosse retirado até às 17h da última sexta-feira (06). Permanecem nas arquibancadas o material fornecido pelas organizadas.
​Responsável pela montagem, desmontagem e manutenção do material, que foi cedido pelos sócios e aprovado pelo clube, o Palmeiras definiu que a ação tinha prazo de validade estipulado e que esse prazo foi atingido.​Considerado como um custo elevado, a operação do material foi preponderante para que as quase 50 bandeiras fossem retiradas. O espaço para armazenamento e a disposição de mão de obra forçaram a decisão do clube que, por sua vez, permite aos organizados que mantenham as suas, afinal, eles operacionalizam tudo por conta própria, em todo jogo.
​O clube não comunicou oficialmente se fará outra ação para ocupar o espaço que agora não terá as bandeiras - famosas, com os rostos de ídolos e de movimentos de resistência. Os sócios responsáveis pelas bandeiras ainda tentam rever a decisão por meio da oferta de operacionalizarem, também, a exposição do material.

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