Banco digital do Flamengo atinge marca de 1 milhão de contas abertas

Crédito: Divulgação/Flamengo

Em menos de um ano de parceria, o Nação BRB FLA, banco digital do Flamengo com o patrocinador máster, superou nesta quarta-feira a marca de 1 milhão de contas abertas. A velocidade do crescimento nos últimos meses impressiona: a marca de 500 mil contas havia sido batido no início de maio.

+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoO banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Nas redes sociais, o banco digital e o clube celebraram a marca importante e projetaram aumentá-la ainda mais até o próximo mês. + Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!