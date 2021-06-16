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futebol

Banco digital do Flamengo atinge marca de 1 milhão de contas abertas

Nação BRB FLA alcança marca expressiva em menos de um ano de parceria...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 20:45

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 20:45

Crédito: Divulgação/Flamengo
Em menos de um ano de parceria, o Nação BRB FLA, banco digital do Flamengo com o patrocinador máster, superou nesta quarta-feira a marca de 1 milhão de contas abertas. A velocidade do crescimento nos últimos meses impressiona: a marca de 500 mil contas havia sido batido no início de maio.
+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoO banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Nas redes sociais, o banco digital e o clube celebraram a marca importante e projetaram aumentá-la ainda mais até o próximo mês. + Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O patrocínio master da BRB rende aos cofres do Flamengo um valor mínimo garantido de R$ 32 milhões por ano. A parceria, no entanto, prevê uma remuneração variável caso o lucro do Nação BRB Fla seja maior que R$ 64 milhões durante o período. Com o número de contas cada vez maior, o clube mira a marca de 1,5 milhão para possibilitar essa renda extra.

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