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futebol

Banco aceita mudar cor de logo no uniforme, mas com desafio; entenda

Patrocinador máster do Corinthians, o BMG disse que vai mudar a cor do logotipo no uniforme caso 50 mil contas do Meu Corinthians BMG forem abertas neste mês...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 16:33

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:33

Crédito: Simulação sobre foto de internet
Atento aos desejos da torcida do Corinthians, que realizou campanha nas redes sociais pedindo a mudança da cor do logotipo do Banco BMG para preto e branco ao invés do laranja, o patrocinador máster do Corinthians resolveu atender aos pedidos, mas com uma condição.
A partir de agora, todas as novas contas digitais abertas entre os dias 5 e 31 de julho serão em prol do logo preto e branco na camisa. Quando alcançar 50 mil novas contas gratuitas abertas, o BMG estampará seu logotipo em preto e branco no manto do Timão.
Para a torcida acompanhar o movimento, haverá um contador público no site oficial da parceria apresentando a evolução dos novos correntistas.
Todos os torcedores que participarem desta campanha ganharão R$ 10 ao abrirem sua conta. A conta digital é gratuita e fácil de ser aberta: basta fazer o download do aplicativo Meu Corinthians BMG e prosseguir com as etapas até a confirmação da criação da conta.
O correntista terá um cartão exclusivo e personalizado com o símbolo do Corinthians e ainda ganha acesso a um banco com saques e transferências gratuitas, cashback no uso do cartão de débito ou crédito, investimentos diretamente pelo app, dentre outras funcionalidades.
Vale ressaltar que os correntistas do Meu Corinthians BMG ainda ganham R$ 25 de voucher para comprar o novo manto do Timão, que homenageia a célebre equipe campeã do Brasileirão de 1990.

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