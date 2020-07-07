Banco aceita mudar cor de logo no uniforme, mas com desafio; entenda

Crédito: Simulação sobre foto de internet

Atento aos desejos da torcida do Corinthians, que realizou campanha nas redes sociais pedindo a mudança da cor do logotipo do Banco BMG para preto e branco ao invés do laranja, o patrocinador máster do Corinthians resolveu atender aos pedidos, mas com uma condição.

A partir de agora, todas as novas contas digitais abertas entre os dias 5 e 31 de julho serão em prol do logo preto e branco na camisa. Quando alcançar 50 mil novas contas gratuitas abertas, o BMG estampará seu logotipo em preto e branco no manto do Timão.

Para a torcida acompanhar o movimento, haverá um contador público no site oficial da parceria apresentando a evolução dos novos correntistas.

Todos os torcedores que participarem desta campanha ganharão R$ 10 ao abrirem sua conta. A conta digital é gratuita e fácil de ser aberta: basta fazer o download do aplicativo Meu Corinthians BMG e prosseguir com as etapas até a confirmação da criação da conta.

O correntista terá um cartão exclusivo e personalizado com o símbolo do Corinthians e ainda ganha acesso a um banco com saques e transferências gratuitas, cashback no uso do cartão de débito ou crédito, investimentos diretamente pelo app, dentre outras funcionalidades.